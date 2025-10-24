La confianza de los consumidores mejoró en octubre en la previa electoral

Si bien recuperó terreno respecto de una fuerte baja de agosto, el nivel de confianza está muy similar al de octubre de 2024.

La confianza de los consumidores está igual que en 2024, luego de un pico en enero.

La confianza de los consumidores en la economía está en el mismo nivel que tenía el año pasado y se encuentra por debajo del pico de popularidad del gobierno ocurrido en enero de 2025, revela un informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella .

“De acuerdo con el relevamiento realiza do entre el 1 y el 14 de octubre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 42,32 puntos, lo que representa un aumento del 6,30% respecto de septiembre”, señala el informe.

Los índices de confianza se construyen en función de una serie de preguntas que se le hacen a las personas. Se indaga si está mejor personalmente que hace seis meses, y como cree que va a estar dentro de un año. También se pregunta sobre la economía y sobre si es buen momento para hacer compras de bienes durables.

ICC-UTDT

“En la comparación interanual, el ICC de octubre se ubicó 0,24% por debajo del nivel registrado en octubre de 2024. Desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, el índice acumula una suba del 18,9%”, indica el reporte.

El reporte señala que el pico del ICC desde que asumió Milei se observó en enero de 2025, con un valor de 47,38. En agosto sufrió la peor caída, 13,9% en un mes.

Cómo le fue a la confianza del consumidor en las provincias

En términos regionales, el ICC mostró resultados dispares. En la Ciudad de Buenos Aires registró una leve baja de 0,74% en el mes, aunque se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024.

icc-provincias

En el Gran Buenos Aires el índice aumentó 7,84%, pero se mantiene 0,79% por debajo interanualmente, mientras que en las provincias subió 7,43% en el mes y se ubica 0,49% por debajo del nivel de un año atrás.

Por nivel de ingreso

En reporte señala que en los hogares de ingresos altos el ICC aumentó 11,75% en octubre y se ubicó 2,06% por encima del nivel de un año atrás. Entre los hogares de ingresos bajos, el incremento mensual fue menor, 2,15%, y se encuentra 1,95% por debajo en la comparación interanual.

Por otro lado, el reporte indica que si se mide cada componente del índice, la Situación Personal aumentó 5,78% en el mes, la Situación Macroeconómica subió 3,36%, y Bienes Durables e Inmuebles mostró la mayor mejora del mes con un alza de 12,02%.