A cuánto terminó la semana el dólar en el último cierre antes de las elecciones legislativas

En vísperas de las elecciones del domingo, este viernes el dólar oficial cerró con un leve aumento respecto al cierre de la jornada anterior.

Los dólares tienen elementos de seguridad que permiten controlar su autenticidad.

De cara a los comicios de este domingo, la moneda estadounidense continúa con una tendencia alcista. Este viernes el dólar oficial cerró en $1.515 para la compra y $1.465 para la venta , según la cotización de Banco Nación, lo que representa una suba del 0,66% respecto del cierre del jueves.

En el último cierre previo a las elecciones, los mercados cambiarios muestran un clima de tensión, a la expectativa de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y que podrían condicionar el apoyó que recibirá la gestión del presidente Javier Milei. El dólar oficial, sufrió un aumento de diez pesos y terminó la jornada a un costo de 1.515 pesos para la venta. En la última semana la moneda acumuló un aumento de $40.

Por su parte, el dólar blue presentó una pequeña baja (-0,98%) en relación al cierre de ayer, y terminó la semana en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. En tanto el dólar mayorista , subió 0,88% hasta los $1.483 para la venta y 1.492 pesos para la compra . “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 42 pesos, contra 30 pesos de aumento en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1981784542689341910&partner=&hide_thread=false CIERRE. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/OGy458RImj — Prensa BNA (@prensabna) October 24, 2025

En lo que respecta a la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 1,12% y alcanzó los $1.544,50, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 1,33% hasta los $1.563,30.

Cómo impacta en el dólar el apoyo de Estados Unidos

Este último martes, el Secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessent, confirmó la firma de un acuerdo de estabilización económica entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en apoyo al programa de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El acuerdo, es un intercambio de monedas o “swap” por 20.000 millones de dólares al que Bessent calificó como "un puente para un futuro mejor; no es un rescate".

scott bessent swap Estados Unidos firmó un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, el apoyo estadounidense no logró atenuar las tensiones del mercado cambiario y el dólar alcanzó niveles máximos históricos. Debido a este hecho, el Banco Central se vio obligado a vender reservas por USD 1.110 millones entre el 17 y el 19 de septiembre, a los que se sumaron otros USD 45,5 millones el martes pasado, cuando la cotización llegó al techo de la banda de flotación divergente.

Según las estimaciones del analista Salvador Vitelli, el BCRA “actualmente estaría vendido en unos 6.900 millones de dólares aproximadamente” mediante el circuito de futuros, para frenar la devaluación de la moneda.