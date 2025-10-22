Qué pasó con el dólar antes de las elecciones 2025: qué dijo Caputo

El Gobierno se prepara para afrontar este miércoles la antepenúltima ronda del dólar antes de las elecciones del domingo, luego de un cierre este martes con el oficial a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.
El dólar cerró este miércoles sin alteraciones
El dólar oficial cerró sin cambios a $1515 para la venta en el Banco Nación.
El dólar mayorista mostró un leve cerró a $1.489, sin mostrar mayor cambio respecto a la apertura. Este tipo de cambio es el que marca las bandas cambiarias, la cual se encuentra a a $1.491,56.
Por su parte, el dólar blue culminó el miércoles en $1550 para la compra y $1530 para la venta, con una suba del 0,32%.
