Fuertes alzas del dólar oficial y el "blue", a pesar de otro gesto de Bessent

El secretario del Tesoro enfatizó que Estados Unidos estaba dispuesto a respaldar la estabilidad de la economía argentina.

El dólar crecía en el cierre de la semana

El dólar oficial subía un 3,85 por ciento con respecto al cierre del jueves, a pesar de otro fuerte respaldo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos , Scott Bessent.

La moneda extranjera cotizaba a 1.485 pesos en las pizarras del Banco Nación . En tanto, el dólar blue trepaba a los 1.470 pesos.

Los dólares financieros también subían entre un 2 y 2,5 por ciento. El MEP cotizaba en 1.502,93 pesos y el CCL a $1.518,03.

El dólar mayorista creció alrededor del cuatro por ciento, y se ubicaba en 1.459 pesos. Cabe recordar que las bandas de flotación, en la parte superior, se ubicaba en 1.489,09 pesos.

Bancos de Estados Unidos negocian préstamo a Argentina

Bancos como JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup están en conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos para otorgar un “préstamo de emergencia” de hasta 20.000 millones de dólares a Argentina.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por el portal económico Semafor, los bancos están negociando un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos.

Las fuentes consultadas advirtieron que las conversaciones continúan y que aún se están negociando las garantías específicas, mientras que representantes del Tesoro y de los bancos declinaron hacer comentarios.

Al ser preguntado sobre un posible respaldo en la Cumbre de Economía Mundial de Semafor, el presidente de Goldman, John Waldron, afirmó: “Hacemos todo lo posible para ayudar en situaciones como esta, para proporcionar capital si conviene al gobierno estadounidense”.

En otra entrevista durante la cumbre, el asesor del Tesoro, Joe Lavorgna, dijo que un respaldo del sector privado es “otra forma de consolidar y reforzar el apoyo que (Argentina) necesita a corto plazo”. Calificó a Argentina como “un aliado clave en la región”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que un paquete de préstamos al sector privado podría ser “adyacente” a los 20.000 millones de dólares en financiamiento que la administración Trump está otorgando a Argentina, lo que acumularía un respaldo de US$40.000 millones.

Por su parte, en los últimos días, Trump condicionó la ayuda estadounidense con las elecciones de medio término y la victoria de Milei: “Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, declaró el presidente.