Cambio de humor social: los datos que arrojó una encuesta sobre el programa económico de Javier Milei

Un relevamiento privado muestra que hay un cambio en la opinión de la gente respecto del programa económico. Una gran parte del público ya supone que hay que aflojar la "motosierra".

El presidente brindó un discurso en la apertura del evento de la Bolsa de Comercio.

La falta de reactivación de la economía está empezando a cambiar el humor social, según revela una encuesta realizada por la consultora QMonitor . Solo un 32% de los argentinos considera que la situación del país está mejor que hace dos años, mientras que el 47% sostiene que está peor.

El informe da cuenta de un cambio de humor social respecto de la marcha de la economía . Es de tener en cuenta de que además de que el sector real está en caída, con anuncios de cierres de platas y despidos, la inflación se mantiene en alza desde hace 8 meses mientras que se verifica una caída del consumo.

Los datos de QMonitor empiezan a mostrar que el público está dejando de darle credibilidad a la explicación de que los problemas son responsabilidad del gobierno anterior, y empiezan a apuntar contra la actual administración.

El reporte indica que cuando se consulta al público cuál debería ser la prioridad del gobierno, con el 35% encabeza la necesidad de subir salarios, seguida por "generar empleo" con el 24%.

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De hecho, la idea de que el Gobierno estaría ganando una "batalla cultural" estaría muy relativizada a la luz del relevamiento de opinión. El 46% de las personas cree que sería preferible que el Estado resigne superávit fiscal para mejorar la situación social y solo un 32% sigue apoyando la política de motosierra.

Las preocupaciones personales

Uno de los mayores problemas que tiene el público argentino es que no llega a fin de mes con sus ingresos, y que en función de ello está aumentando la mora de los créditos.

La encuesta de QMonitor indica que para el 26% de los consultados el problema de su economía personal es el endeudamiento, mientras que para el 24% es la falta de empleo. El 19% tiene mayor problema con la suba de los precios.

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Para el 61% de los consultados el endeudamiento personal subió entre moderadamente y mucho. Solo el 22% afirma que disminuyó.

Por otro lado, el 32% de las personas considera que sus ingresos no le alcanzan en absoluto para llegar a fin de mes, mientras que el 36% dice que solo parcialmente.

La gente tiene que recortar gastos

Un reciente informe de la consultora Scentia indica que en febrero de este año el consumo popular está bajando el 1% respecto de un año atrás y el 7% con relación al mes anterior. En ese sentido, el reporte de QMonitor coincide en el sentido de que el 74% de los consultados indica que tuvo que recortar algún gasto en el ultimo año.

Una nota optimista

A pesar de las notas negativas, el reporte indica que el público mantiene un tono optimista respecto del futuro de la economía. El 38% considera que dentro de un año va a estar mejor contra el 36% que dice que va a estar peor.

Es de señalar que en enero de este año el 45% decía que la economía va a estar mejor en 12 meses contra un 39% que va a estar peor. Se ha ampliado de 12% a 19% los que consideran que no habrá cambios.