Intentó cruzar a Chile con casi 23 mil dólares sin declarar ocultos en una campera

El procedimiento se realizó en el complejo fronterizo Cardenal Samoré, en el corredor internacional que conecta Villa La Angostura con la región chilena de Los Lagos.

Un hombre fue demorado en el paso internacional Cardenal Samoré luego de que personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile detectara que transportaba casi 23 mil dólares estadounidenses en efectivo sin declarar, durante un operativo de control fronterizo.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Administración de Aduana de Osorno, quienes efectuaban tareas de fiscalización sobre vehículos y pasajeros que intentaban ingresar a territorio chileno a través del corredor internacional que une la región de Los Lagos con Villa La Angostura.

Según se informó oficialmente, durante las preguntas de rutina el viajero aseguró que no llevaba elementos ni dinero para declarar ante la Aduana chilena . Sin embargo, al avanzar con la inspección física del vehículo y del equipaje, los fiscalizadores encontraron varios billetes estadounidenses ocultos en el bolsillo de una campera.

Tras el conteo correspondiente, las autoridades constataron la existencia de 228 billetes de 100 dólares y otros cinco billetes de 20 dólares, alcanzando un total de 22.900 dólares en efectivo.

dolares cardenal samore 1

Dinero incautado y un hombre detenido

La cifra supera ampliamente el límite permitido por la normativa chilena sin declaración obligatoria.

Ante esta situación, el dinero fue incautado por las autoridades aduaneras y posteriormente entregado a personal de Carabineros de Chile de la Tenencia Pajaritos, siguiendo las instrucciones impartidas por el fiscal de turno.

Desde Aduanas recordaron que toda persona que ingrese o salga de Chile transportando sumas iguales o superiores a 10 mil dólares debe realizar la declaración correspondiente ante los organismos de control fronterizo.

Menos viajes a Chile

El Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los principales accesos y egresos fronterizos de la Patagonia, experimentó una caída de viajeros en los primeros meses del 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, entre el 1 de enero y el pasado 22 de febrero cruzaron la frontera hacia Chile 247.676 viajeros, mientras que en el mismo período de 2025 lo habían hecho 363.673 personas. La diferencia equivale a 115.997 pasajeros menos, una baja significativa.

Los datos registrados muestran un resultado alarmante, una caída del 32% en el flujo de pasajeros durante los primeros meses de 2026.

Históricamente, los meses estivales (diciembre, enero y febrero) concentran el mayor tránsito por Samoré, impulsado por vacaciones, compras y turismo entre ambos países. Sin embargo, este año el flujo vehicular y de pasajeros fue visiblemente menor.