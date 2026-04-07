Vuelco en el paso Cardenal Samoré: estuvo interrumpido por una hora y piden extremar precaución

El hecho ocurrió en el kilómetro 21 de la Ruta Nacional 231 poco después del mediodía de este martes.

El paso internacional Cardenal Samoré permaneció inhabilitado durante la tarde de este martes 7 de abril a raíz de un incidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 231 , a la altura del kilómetro 21.

El hecho se registró alrededor de las 13:40 y fue protagonizado por un camión con doble remolque que volcó en una curva. Esto obligó a interrumpir por completo la circulación en uno de los principales corredores que conectan Argentina con Chile.

Según información oficial, el tramo afectado quedó momentáneamente intransitable mientras se realizaban tareas de asistencia y remoción para despejar la calzada .

En el lugar trabajaron equipos de Vialidad Nacional junto a efectivos de Gendarmería Nacional, con el objetivo de normalizar el tránsito en el menor tiempo posible.

vuelco camión samoré (1)

Después del mediodía, se habilitó el paso Samoré

Cerca de las 14:10, las autoridades informaron que el paso fue nuevamente habilitado. No obstante, solicitaron circular con extrema precaución debido a que la carga del camión involucrado quedó sobre la banquina.

Además, desde Vialidad Nacional remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal de Gendarmería que se encontraba asistiendo la circulación en la zona y recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La reapertura del paso no implicó una normalización completa de la situación. El cruce quedó habilitado, pero bajo un esquema de máxima atención por la presencia de personal, equipos y maniobras en la zona del incidente. Por eso, el pedido oficial apuntó a reducir la velocidad y extremar cuidados al atravesar el sector.

Impresionante vuelco de un camión en Ruta 7

Un impresionante vuelco ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta 7. Un camión quedó ladeado a la altura de San Patricio del Chañar.

Según Vaca Muerta News, ocurrió a la altura del ex centro de salud de la localidad, a 3 km del cruce. El operativo de asistencia provocó demoras en el tránsito, pero en ningún momento se obstruyó el tránsito completamente.

El Comisario Inspector Freddy Rivera, jefe de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta, dialogó con LM Neuquén respecto a la dinámica del siniestro. El oficial señaló que se trataba de un semirremolque que trasladaba áridos.

Vuelco camión Ruta 7

En la entrevista con la Policía, el chofer del camión declaró que transitaba la ruta con normalidad hasta que, por razones que desconoce, se activó el sistema de volcado. Este movimiento provocó que el semi se ladee hacia la banquina y vuelque la batea con el material. "El semi quedó volcado, vertiendo el material en la banquina", afirmó Rivera. "La parte del tractor quedó sin volcar", agregó.

Según afirmó el comisario, el chofer fue atendido preventivamente por el SIEN. Sin embargo, no sufrió heridas de consideración y no tuvo que ser derivado a ningún centro de salud.

Rivera expresó que el hombre fue entrevistado en el lugar y que no presentó inconvenientes. Explicó que los conos de tránsito que se ven en las imágenes no son debido a que se haya cortado el tránsito, sino que se colocaron para indicar precaución a los conductores.