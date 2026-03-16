Imputaron a un concejal por balear a un hombre "en venganza" en una chacra: la víctima recibió cuatro disparos

Un edil de Plaza Huincul fue acusado de haberlo patoteado y de dispararle varias veces. En las fiestas le habrían entrado a robar. Lo fue a buscar días después.

El concejal del MID de Plaza Huincul , Sebastián José Miguel Ávila, fue imputado por la Justicia neuquina por un violento episodio ocurrido en enero en la zona de chacras de la ciudad, donde un hombre resultó gravemente herido por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a fuentes consuiltadas por LM Neuquén , el concejal se habría tomado "venganza" por un robo padecido edn su propiedad durante las pasadas fiestas de fin de año, y dos semanas después "lo fue a buscar", con un grupo de personas. Sin embargo, el hecho no encuadra en legítima defensa , y fue denunciado, aparentmente por el propio ladrón y víctima de las lesiones.

La formulación de cargos se realizó el viernes pasado en una audiencia judicial, donde la el Ministero Púbico Fiscal, a través del asistente letrado Matías Alonso , le atribuyó al edil el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Sebastian Avila concejal Sebastián Ávila, concejal por el MID en Plaa Huincul.

El juez de Garantías Ignacio Pombo dio por formulados los cargos y fijó un plazo de dos meses de investigación, durante el cual Ávila continuará en libertad.

Disparos del concejal: cómo fueron los hechos

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el pasado 11 de enero de 2026 cerca del mediodía en un predio rural identificado como lote 139A, en la zona de chacras de Plaza Huincul.

De acuerdo con la reconstrucción, Ávila llegó al lugar en una camioneta roja acompañado por tres hombres que aún no fueron identificados.

La fiscalía sostuvo que el concejal descendió del vehículo portando una pistola 9 milímetros y comenzó a efectuar disparos hacia la propiedad, donde se encontraban la víctima y otro amigo.

En ese contexto, siempre según la acusación, la víctima, a quien el concejal conocería, se acercó a reclamarle por los disparos y Ávila le efectuó un tiro directo que impactó en su pierna izquierda.

Desde la fiscalía sostuvieron que el ataque continuó aun cuando la víctima no representaba una amenaza, y que el imputado realizó otros disparos que impactaron en ambas piernas y en el pie derecho, provocándole lesiones graves con más de 30 días de incapacidad laboral.

Además, durante el episodio, uno de los acompañantes del concejal habría golpeado a la víctrima en la cabeza con la culata de un arma, mientras que el amigo de el, fue agredido con patadas.

Luego del ataque, según la fiscalía, Ávila y los tres hombres que lo acompañaban se retiraron del lugar en la camioneta.

Evidencias y calificación legal

Para sostener la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó diversas pruebas, entre ellas: informes médicos sobre las lesiones de la víctima, registros de cámaras de seguridad, material fílmico secuestrado, informes de la División Investigaciones y entrevistas realizadas a la víctima.

Inicialmente la fiscalía había planteado una imputación por abuso de arma en concurso real con lesiones graves agravadas, pero durante la audiencia el juez resolvió que el hecho quedara calificado provisoriamente como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

SFP Plaza Huincul (35).JPG Sebastián Fariña Petersen

Durante la audiencia, el defensor del concejal cuestionó la calificación legal planteada por la fiscalía y sostuvo que se trataba de una única conducta con distintas consecuencias penales, lo que -a su criterio- debía analizarse como concurso ideal y no real de delitos.

Sin embargo, el juez consideró que el artículo 104 del Código Penal (abuso de arma) tiene carácter residual, por lo que correspondía avanzar con la figura más grave vinculada a las lesiones.

"Se encargará la justicia, para eso está"

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, argumentando que existe temor por parte de Herrera debido a la violencia del episodio y a que ambos viven en la misma zona rural. La defensa no se opuso a la medida.

El juez finalmente dispuso que Ávila no podrá acercarse ni realizar actos de perturbación contra la víctima mientras avance la investigación.

El concejal Ávila declinó realizar declaraciones sobre el caso y señaló que “se encargará la justicia, que para eso está”.

La investigación continuará durante los próximos dos meses, plazo en el que la fiscalía deberá reunir más pruebas y definir si presenta la acusación para llevar el caso a juicio o si se explora alguna salida alternativa.