Una mujer se desorientó, manejó a contramano durante 6 kilómetros por la Autopista Panamericana y generó una persecución policial

La peligrosa maniobra de la mujer fue detectada por cámaras de seguridad. Manejaba desorientada sin responder a las señales de conductores ni Policía.

Una mujer al volante generó momentos de extrema tensión en la Autopista Panamericana , tras conducir durante varios kilómetros en contramano , lo que obligó a desplegar un importante operativo policial para detenerla.

El hecho ocurrió a la altura de Campana , cuando la conductora ingresó a la autopista en sentido contrario y comenzó a circular sin detenerse , pese a las señales de los automovilistas y de los efectivos que intentaban frenarla.

Rápidamente casi una docena de patrulleros y móviles de seguridad vial del municipio participaron de un operativo cerrojo para intentar bloquear el paso del vehículo .

Según los primeros reportes, la mujer manejaba un Toyota Corolla y se encontraba completamente desorientada. Todo arrancó en la subida de colectora norte y Chiclana, cerca de la empresa Holcim, cuando los conductores que iban en sentido correcto se toparon de frente con el coche que avanzaba en dirección opuesta.

Se subió a la Panamericana, se desorientó y manejó a contramano durante 6 kilómetros

En el marco de este operativo, móviles policiales se posicionaron estratégicamente para reducir la velocidad del vehículo y obligarlo a detenerse, mientras los automovilistas trataban de esquivar el coche que circulaba en sentido contrario.

El momento más crítico se registró a la altura del kilómetro 70 de la autopista, cuando una camioneta Toyota Hilux 4x4 chocó fuertemente contra uno de los patrulleros que participaban del operativo.

El conductor de la camioneta tuvo que recibir asistencia médica en el lugar, mientras que los efectivos policiales involucrados también fueron trasladados a un hospital para su evaluación. Según informaron fuentes oficiales, ninguno presentaba heridas de gravedad.

camioneta choque panamericana

Tras recorrer unos 6 kilómetros esquivando autos, los policías lograron interceptar y detener a la mujer del Corolla, poniendo fin a los minutos de máxima tensión y peligro. Según reveló TN, el test de alcoholemia que le realizaron dio negativo. Por esto mismo, autoriades creen que la mujer se desorientó y no supo cómo salir.

De igual manera, las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a la mujer a circular a contramano durante varios kilómetros en una de las autopistas más transitadas del país.

Alcohol, persecución y choque: un penitenciario conducía borracho en contramano y terminó muy mal

Un mes atrás se conoció el caso que involucró a un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien fue demorado durante la madrugada de este viernes en La Plata luego de protagonizar una persecución mientras conducía alcoholizado y en contramano, maniobra que terminó con su vehículo incrustado contra un árbol.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Guardia Urbana de Prevención Local, quienes advirtieron la circulación irregular del rodado y dieron inicio a un seguimiento para lograr que detuviera la marcha. La secuencia concluyó cuando el conductor perdió el control y colisionó contra un árbol en inmediaciones de la Plaza Matheu, en la zona de 1 y 66.

Tras el impacto, los inspectores le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. El vehículo fue secuestrado y retirado del lugar mediante una grúa.

El conductor fue identificado como Agustín David González, quien reviste la jerarquía de Alcaide y se desempeña como auxiliar de visitas. Su último ascenso se produjo el 1° de enero pasado.