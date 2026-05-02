Operativo especial de limpieza en las Cataratas del Iguazú: el sorprendente hallazgo de casi 400 kilos

La inusual bajante del río permitió acceder a sectores críticos. Advierten por el impacto ambiental de una práctica que persiste entre los turistas.

Voluntarios realizaron un operativo especial de limpieza en las Cataratas del Iguazú.

En los últimos días, equipos de trabajo del Parque Nacional Iguazú llevaron adelante un operativo especial de limpieza en las Cataratas del Iguazú , aprovechando una marcada disminución del caudal del río, una situación poco frecuente que dejó al descubierto zonas habitualmente inaccesibles.

El caudal del río Iguazú descendió a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual de 1,5 millones, lo que permitió intervenir en sectores donde se acumulan residuos, principalmente monedas arrojadas por visitantes, pese a la prohibición vigente.

Desde las autoridades, especialmente del lado brasileño, remarcaron que arrojar monedas no solo constituye una falta de respeto hacia este Patrimonio Natural Mundial, sino que también provoca un impacto directo en el ecosistema .

Aunque para muchos turistas se trata de una especie de ritual o “tradición”, los efectos son concretos: los metales se oxidan en contacto con el agua y liberan sustancias que alteran su calidad y afectan el equilibrio natural. Además, la fauna local corre riesgos, ya que algunos animales pueden ingerir estos objetos al confundirlos con alimento.

limpieza de las cataratas

Durante los operativos también se retiraron otros residuos como botellas, tapas, vasos, pilas, celulares y plásticos, lo que evidencia un problema más amplio vinculado al comportamiento de quienes visitan el lugar.

90 kilos en Argentina y más de 300 en Brasil

En el sector argentino, un grupo de guías nucleados en Aguiaty, junto a guardaparques y personal operativo, realizó tareas de limpieza en la zona cercana al balcón de la Garganta del Diablo. Allí lograron extraer alrededor de 90 kilos de monedas del río.

Participaron del operativo el jefe de área Hernán Luisi, el jefe de Operaciones Ariel Frías, personal de Iguazú Argentina y el responsable ferroviario Agustín Paz, entre otros trabajadores.

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Según informaron, las monedas serán limpiadas y contabilizadas en los próximos días, y el dinero será donado a dos merenderos de la ciudad, aún a definir.

“Debemos concientizar a todos los turistas que esta práctica no solo contamina el agua sino también perjudica a los peces del lugar”, señalaron los voluntarios.

Por su parte, en la ciudad de Foz do Iguaçu, del lado brasileño, se realizó una limpieza similar bajo las pasarelas, donde en una sola jornada se retiraron más de 300 kilos de monedas de distintos países.

Limpiezas periódicas y concientización

A pesar de la presencia de carteles informativos y campañas de concientización, las autoridades reconocen que este tipo de conductas continúa repitiéndose, lo que obliga a realizar operativos de limpieza de manera periódica.

La bajante del río, en este caso, permitió visibilizar la magnitud del problema en uno de los principales atractivos naturales de la región, donde la intervención humana sigue dejando huella incluso en los entornos más protegidos.