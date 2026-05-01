Escándalo: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y terminó condenada

La Justicia la encontró culpable de lesiones culposas por una intervención realizada sin autorización de los padres.

Una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene y fue condenada por mala praxis.

La Justicia dejó firme la condena contra la odontóloga María Romina Pellice por un caso de mala praxis que generó fuerte conmoción en la provincia. La profesional fue encontrada culpable de haberle extraído 12 dientes a un niño de cinco años sin el consentimiento de sus padres y deberá cumplir un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer.

La decisión de la Corte Suprema de San Juan ratificó la sentencia dictada el 19 de marzo de 2025 y puso fin a un proceso judicial que se extendió durante años. La Sala Segunda rechazó un recurso de casación presentado por la defensa, confirmando la culpabilidad de la odontóloga por el delito de lesiones culposas.

El hecho ocurrió en 2017, cuando el niño —que actualmente tiene 14 años— fue llevado a consulta odontológica tras haber sido atendido previamente en el Hospital Rawson y permanecer internado en el Sanatorio Argentino por un cuadro de dolor dental intenso y fiebre alta, tratado con antibióticos intravenosos.

Odontologa mala praxis le saco 12 dientes a un nene de 5 años (3)

De acuerdo con el expediente, durante una intervención que se prolongó por aproximadamente una hora, la profesional realizó la extracción de 12 piezas dentales. Uno de los puntos centrales que derivó en la condena fue que la práctica se llevó adelante sin la autorización de los padres. Al finalizar el procedimiento, la madre del menor recibió un frasco con los dientes extraídos.

Consecuencias y calificación judicial

La Justicia consideró que la conducta de Pellice constituyó un acto de “imprudencia profesional” y encuadró el hecho como mala praxis. Según se determinó, el niño sufrió consecuencias graves tanto en su desarrollo físico como psicológico, quedando únicamente con dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros.

El caso derivó en una causa por lesiones culposas que atravesó distintas instancias judiciales, con resoluciones que fueron revisadas y anuladas antes de llegar a la sentencia definitiva.

El fallo y el cierre del expediente

La condena original fue dictada por la jueza Ana Carolina Parra, quien estableció la pena de un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional. En el proceso también estuvo involucrada María Gabriela Puigdegolas, mientras que la querella fue impulsada por María Fernanda Lara en representación de la víctima, junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado.

El fallo definitivo fue firmado por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima, y notificado el 21 de abril de 2026. Con esta resolución, la sentencia quedó firme en el ámbito provincial y el expediente judicial quedó cerrado.