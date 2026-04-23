Tenía 18 años, soñaba con jugar en Primera y murió en una operación: el desesperado reclamo de la familia

Camilo ingresó al quirófano para una cirugía de rodilla pero todo terminó de manera trágica. A casi un año, su mamá brindó un desgarrador relato.

La familia reclama justicia por la muerte de Camilo Nuin durante una operación en una clínica de Adrogué.

La muerte de Camilo Nuin , futbolista de 18 años volvió al centro de la escena a casi un año del fatal hecho. El joven falleció durante una intervención quirúrgica que no implicaba complicaciones, y su familia insiste en que se trató de un caso de presunta mala praxis.

Camilo jugaba en la Reserva de San Telmo y falleció mientras era intervenido quirúrgicamente por una lesión en su rodilla.

El 25 de junio del año pasado ingresó a una clínica para someterse a una cirugía de ligamentos cruzados, p ero durante el procedimiento se produjo su deceso, cuya causa aún no fue oficialmente informada.

Según relató su madre, el joven cumplía con todos los controles médicos necesarios y se encontraba en buen estado de salud.

Sin avances claros en la causa, su madre decidió impulsar una movilización para reclamar explicaciones. El caso impactó por las circunstancias: una operación habitual en deportistas terminó con un desenlace fatal. Desde entonces, la familia sostiene que no recibió respuestas concretas sobre lo ocurrido dentro del quirófano.

El pedido de justicia de la mamá del futbolista que murió en una operación de rodilla La muerte del joven futbolista sigue bajo investigación y genera dudas sobre lo ocurrido en el quirófano

La intervención no presentaba, en principio, riesgos fuera de lo habitual. Sin embargo, durante el procedimiento se produjo una complicación. El cirujano salió del quirófano y comunicó que algo no había salido como se esperaba. Minutos después, el anestesista confirmó la muerte.

“Entró en paro y después nos dijeron que había muerto”, relató su madre, quien continúa sin entender qué sucedió en ese lapso. La falta de explicaciones médicas claras se convirtió en uno de los principales reclamos de la familia.

La investigación y las dudas sobre el procedimiento

La causa se tramita en la Justicia de Lomas de Zamora y busca determinar las causales de la muerte. En una junta pericial realizada meses después, se concluyó que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Para la familia, esa conclusión no alcanza. Consideran que no explica qué ocurrió durante la operación ni si existieron errores en el procedimiento. “Eso no es una respuesta”, planteó la madre, que insiste en que la responsabilidad debe analizarse dentro del quirófano.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación del anestesista que participó de la intervención. Según la familia, el profesional cuenta con antecedentes judiciales vinculados a mala praxis en la misma clínica. Además, cuestionan su formación específica en el área.

Este dato aparece como un elemento clave dentro de la investigación y podría influir en el avance de la causa.

Reclamo de justicia y convocatoria a una movilización

A casi un año del hecho, la familia de Camilo mantiene su reclamo. Sostienen que no hubo contacto por parte de la clínica ni explicaciones posteriores que permitan entender lo ocurrido.

Camilo Nuin2

En este contexto, convocaron a una marcha para el próximo viernes por la mañana. La concentración será en la puerta de la clínica donde se realizó la operación y luego se trasladará hacia la fiscalía de Lomas.

El objetivo es visibilizar el caso y exigir respuestas. Para la familia, existe una cadena de responsabilidades que debe ser investigada en profundidad, desde la institución médica hasta los organismos judiciales.

Camilo era capitán de la reserva de San Telmo y proyectaba su carrera en el fútbol profesional. Su muerte dejó un fuerte impacto en el ámbito deportivo y entre quienes lo conocían.