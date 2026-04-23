Dolor en el Hospital Heller: murió un querido médico de la guardia y lo despiden con profundo pesar

Su fallecimiento generó una fuerte conmoción entre colegas, pacientes y trabajadores del sistema de salud, que lo recuerdan por su compromiso y calidad humana.

La comunidad de salud de Neuquén atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del Dr. Walter Alfredo , un médico muy querido que se desempeñaba en la Guardia de Emergencia del Hospital Dr. Horacio Heller . Su partida generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento que reflejan el cariño y respeto que supo construir a lo largo de su trayectoria.

La noticia fue confirmada por el propio Hospital Heller a través de un mensaje institucional difundido en las últimas horas, en el que expresaron: “Con profundo dolor, lamentamos comunicar el fallecimiento del Dr. Walter Alfredo, quien se desempeñaba en el Sector Guardia de Emergencia de nuestro hospital”. En el mismo comunicado, destacaron su rol dentro del equipo y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

Desde la institución también hicieron extensivas sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo, remarcando el fuerte impacto que genera su ausencia: “Nos unimos al dolor de sus colegas y equipo de la Guardia por la partida de un querido compañero y amigo”.

El fallecimiento del profesional no solo golpeó a sus colegas del hospital, sino también a trabajadores del sistema público de salud y personas que compartieron con él distintos momentos laborales. En redes sociales, comenzaron a multiplicarse los mensajes cargados de emoción, recuerdos y reconocimiento.

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Sentidas despedidas

Uno de los testimonios reflejó el compromiso cotidiano que implica el trabajo en la salud pública: “Acompaño en este doloroso momento a mis ex compañeros del Hospital Heller y a su familia. Para mí, siempre me recibió con respeto y profesionalismo. De una u otra manera, vamos dejando la salud y la vida en nuestro querido sistema público”.

También hubo palabras que evocaron los momentos compartidos y la huella personal que dejó el médico: “Qué triste noticia, me quedan los lindos momentos vividos. Mis condolencias a su familia y comparto este momento con el Heller”, expresó otro de los mensajes.

El reconocimiento a su calidez humana y su rol como formador fue otro de los aspectos más destacados en las despedidas: “Gracias por tu compañía y tus enseñanzas, te vamos a extrañar”, señalaron, mientras que otros colegas lo definieron como “un buen compañero” y enviaron su acompañamiento a la familia y al equipo de guardia.

Dr. Walter Alfredo

Las muestras de afecto también incluyeron mensajes breves pero sentidos, como “vuela alto doc”, “descansa en paz” y “mi más sentido pésame”, que se repitieron en distintas publicaciones, reflejando el impacto de su pérdida.

En este contexto de dolor, la Dr. Luciana Ortiz Luna también lo despidió públicamente al compartir en sus redes sociales un video de las guardias que compartieron juntos, un gesto que fue acompañado por múltiples reacciones y comentarios de colegas que se sumaron al homenaje.

La Guardia del Hospital Heller, un espacio caracterizado por la intensidad y la exigencia diaria, pierde así a uno de sus integrantes más valorados. Compañeros y trabajadores coincidieron en destacar no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana y su compromiso con los pacientes.

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El fallecimiento del Dr. Walter Alfredo deja un vacío significativo en el equipo de salud y en quienes compartieron con él el trabajo cotidiano. Mientras tanto, el acompañamiento a su familia y seres queridos se persevara en una comunidad que hoy lo despide con respeto, gratitud y profundo pesar.