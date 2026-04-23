Cómo usar Claude y las 3 funciones que no estás aprovechando: en qué se diferencia con las otras IA

Claude , la Inteligencia Artificial desarrollada por Anthropic tiene herramientas que pueden ayudar desde desarrolladores hasta en la vida diaria de cualquier persona.

En un mundo donde la Inteligencia Artificial gana cada vez más terreno y ya forma parte de la vida diaria de miles de personas, una alternativa a las herramientas clásicas como ChatGPT y Gemini está creciendo en popularidad entre los usuarios. Hablamos de Claude , la IA desarrollada por Anthropic , una empresa de investigación fundada en 2021 por exinvestigadores de OpenAI .

Como sucede con otras IA, Claude genera contenido, analiza datos y documentos, resume textos y responde preguntas. Sin embargo, también cuenta con herramientas para distintas tareas que la distinguen de sus competidoras, como generación y asistencia en código, trabajo colaborativo y su chat conversacional.

Claude Code, una herramienta para programadores

Claude Code o Claude Código es una herramienta propia de la IA orientada a tareas de programación y desarrollo de software. En lugar de solo generar fragmentos, lee, analiza y edita bases de código completas, ejecuta comandos, corrige errores y gestiona Git, automatizando flujos de trabajo de desarrollo completos.

claude Claude está entre las inteligencias artificiales más usadas del momento, compitiendo con ChatGPT y Gemini.

Su propósito es ayudar a desarrolladores -desde principiantes hasta equipos de ingeniería- a escribir, revisar, refactorizar, depurar y documentar código en múltiples lenguajes. Está pensado para acelerar tareas repetitivas, reducir errores humanos y servir como compañero de programación que explica decisiones y ayuda a aprender mejores prácticas.

Una de las principales ventajas de Claude Code es que elimina la fricción de tener que explicar errores. El agente, que vive directamente en la terminal, lee el codebase completo para entender el contexto, propone la solución técnica, escribe el código necesario, ejecuta los tests para verificar que todo funcione y hasta gestiona los cambios en Git. Esto permite que el usuario se enfoque en la arquitectura y la creatividad, dejando que la IA se encargue de la sintaxis y la depuración de bugs.

Claude CoWork, una Inteligencia Artificial que facilita el trabajo en grupo

Dentro de la IA de Anthropic también podemos encontrar CoWork, un conjunto de herramientas colaborativas construidas alrededor de Claude para apoyar el trabajo en equipo. La idea central es que el asistente no solo interactúe con un usuario individual, sino que facilite la colaboración entre varios participantes, gestione flujos de trabajo y mantenga contexto compartido.

Esta función de la Inteligencia Artificial pensada para optimizar el trabajo de oficina y automatizar tareas administrativas sin necesidad de conocimientos técnicos. La herramienta convierte a Claude en un asistente digital activo capaz de ejecutar acciones concretas y no solo responder consultas.

Inteligencia artificial 3 Claude genera contenido, analiza datos y documentos, resume textos y responde preguntas.

Según detalló Anthropic, Cowork permite a los usuarios indicar a través de texto qué actividad desean delegar. El agente elabora un plan para la ejecución de la tarea, la administra de forma autónoma y reporta cada uno de los pasos realizados. Además, los usuarios pueden poner varias tareas en cola y mantener un flujo de trabajo en paralelo, sin necesidad de esperar la finalización de una acción antes de asignar nuevos requerimientos.

Sin programación ni configuraciones complejas, este sistema planifica y completa tareas de principio a fin. A partir de una instrucción simple en lenguaje natural, la Inteligencia Artificial analiza el pedido, define los pasos necesarios y los ejecuta de forma autónoma. De este modo, puede revisar carpetas, resumir documentos, combinar información de distintos archivos o generar reportes, lo que reduce tiempos y simplifica procesos repetitivos del entorno laboral.

El Chat de Claude también esconde sus secretos

Como todas las IA, Claude incluye una modalidad conversacional diseñada para interacciones amplias: responder preguntas, redactar textos, asistir en decisiones y mantener diálogos naturales. Popularmente, se la suele conocer como Chat.

En el caso de la IA de Anthropic, su chat esconde posibilidades que facilitan tareas que habitualmente se siguen haciendo a mano. Una de las funciones menos aprovechadas es el procesamiento por lotes. Muchas tareas repetitivas pueden resolverse en una sola sesión. Al subir todos los archivos juntos y pedir una tabla comparativa inmediata, eliminamos el tedio del "uno por uno" que todavía frena la productividad de muchos profesionales.