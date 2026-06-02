La imagen fue supuestamente registrada por trabajadores viales cerca de Puerto Madryn. La difundieron en redes estalló la duda. El veredicto que da la IA.

Se viralizó la foto de un puma en una obra de asfalto y hay debate: ¿verdad o IA?

Un puma apareció en la madrugada de este martes 2 de junio de 2026 frente a un grupo de trabajadores viales que hacían obras de asfalto sobre una ruta cercana a Puerto Madryn que conduce al área natural protegida El Doradillo .

El felino , según trascendió en las primeras horas de la mañana, fue fotografiado desde uno de los vehículos de obra mientras permanecía inmóvil, observando la maquinaria, antes de alejarse por sus propios medios.

Incluso, se cita que los trabajadores lo vieron agazapado , en actitud cautelosa.

La imagen se viralizó en pocas horas y desató en redes sociales el mismo debate que ya se repite cuando una foto de fauna silvestre parece demasiado buena para ser real: ¿es un registro real o una imagen generada con inteligencia artificial?

El encuentro con el puma en la obra vial

Los operarios que llevan adelante la pavimentación del acceso a El Doradillo, una reserva natural de Puerto Madryn famosa por ser uno de los mejores puntos de avistaje de ballenas del mundo, no esperaban una interrupción de este tipo en sus tareas nocturnas.

Según el relato que trascendió, el puma apareció sobre la traza del camino, se detuvo frente al vehículo y quedó en posición de alerta durante algunos instantes.

Lejos de mostrar comportamiento agresivo, optó por retirarse sin incidentes, según los testimonios a que refieren los medios chubutenses.

Pavimentacion de la Ruta 42 de Chubut La pavimentación de la ruta 42, en Chubut, donde trabajadores viale se habrían topado con un puma en plena madrugada.

Según se dijo, la escena fue captada en foto por los propios trabajadores, aunque sólo se conoció una.

La imagen muestra al felino entre la banquina y el camino, con la mirada fija, en una postura que los especialistas identifican como típica de la especie cuando detecta actividad humana: atención máxima, pero sin confrontación.

Al animal se lo ve bajo un muy conveniente (¿y sospechoso?) haz de luz que proviene de la máquina vial que está pavimentando, lo cual lo hace más visible en medio de la oscuridad.

La pregunta que estalló en redes

La foto circuló rápidamente por Facebook e Instagram y, junto con los compartidos, llegaron también las dudas.

Varios usuarios señalaron que la imagen podría ser obra de una herramienta de inteligencia artificial.

"No es un puma eso, es una foto con IA… lo que se ve es una leona, el puma es atigrado", escribió un usuario en Facebook que cosechó varios likes aún cuando la información que esgrimió como prueba es, en principio, equivocada: el puma no tiene rayas.

Pero esa confusión, en sí misma, alimentó el debate.

Otro usuario prefirió el humor al supuesto rigor científico: "Tiene un poco de foto la IA. Es más trucho eso", escribió.

Un tigre en la ruta

Acaso el cuestionamiento más contundente lo sostuvo una usuaria de de Instagram que fue muy directa aún: afirmó que la imagen fue generada artificialmente y usó un recurso simple y efectivo para probarlo.

Acompañó su posteo con una foto casi idéntica a la que supuestamente tomaron en la ruta a El Doradillo, con una diferencia no menor: el felino que avanza hacia la máquina vial es un imponente tigre de bengala.

Puma en Madryn - posteo fake La foto que generó con IA una usuaria de Instagram para intentar demostrar cómo la imagen del puma en la ruta de Chubut es supuestamente falsa.

Más allá de ese veredictos aparentemente contundente, no todos los comentarios en las publicaciones de los medios en las redes plantearon dudas.

También hubo quienes defendieron la autenticidad del registro y discutieron sobre las características del pelaje del puma, que a diferencia del leopardo o el jaguar no tiene manchas, sino un tono uniforme leonado o grisáceo, según la región.

Un antecedente reciente que alimentó las dudas

Apenas dos semanas antes de este episodio, una situación casi idéntica sacudió a Punta Arenas, en la región de Magallanes de Chile, cerca del límite con Santa Cruz.

Una foto viral de un supuesto puma en una zona residencial resultó ser falsa.

Esa imagen se transformó en un ejemplo concreto sobre la importancia de fortalecer la educación digital para enfrentar la desinformación.

En ese sentido, hasta el momento la autenticidad de la foto de Puerto Madryn no ha sido confirmada ni desmentida por organismos oficiales.

Lo que sí es verificable es el contexto: los pumas tienen presencia documentada en el entorno de El Doradillo y en toda la costa del Chubut, y los avistamientos durante obras viales no son excepcionales cuando la actividad humana avanza sobre zonas que forman parte de su hábitat.

Ante esta dualildad, de un contexto que hace verosímil la situación y la falta de confirmación oficial, existen otras herramientas que pueden ayudar a develar el misterio. Algunas, incluso, están basadas justamente en inteligencia artificial.

Cómo detectar si una foto fue generada con IA

Lo cierto es que la proliferación de fakenews a partir de imágenes falsas generadas con herramientas de IA como Midjourney o DALL-E convirtió la verificación visual en un desafío para cualquier usuario de redes.

El ojo humano sigue siendo el primer filtro: las inconsistencias en anatomía, que en este caso podrían verse en garras, ojos y texturas del pelaje; las sombras que no coinciden con la fuente de luz y los fondos con patrones antinaturales son señales de alerta.

Puma en Punta Arena - foto fake La foto fake creada con IA que generó debate en Chile.

Para un análisis más objetivo existen plataformas gratuitas que recurren a la tecnología: Hive Moderation, AI or NOT e Illuminarty devuelven un porcentaje de probabilidad de origen artificial.

El análisis de nivel de error (ELA) en sitios como FotoForensics, en tanto, muestra un mapa de calor que revela si algún sector de la imagen fue montado digitalmente, a partir del análisis de diferencias en la compresión entre distintas áreas de la misma imagen, por ejemplo.

La búsqueda inversa en Google es la opción más recomendada desde hace tiempo: permite detectar si la misma fotografía apareció antes en otro contexto o país.

Pero en los últimos tiempos, además, la propia IA ha generado herramientas para identificar fotos creadas maliciosamente con esta tecnología.

El veredicto de la IA: ¿verdadera o falsa?

De esta manera, Gemini implementó últimamente un sistema que le permite saber si una imagen fue generada utilizando la IA de Google.

Simplemente, cada vez que genera una foto, le imprime una marca invisible de Synthid. Para saber si una imagen tiene esta señal, hay que compartírsela a Gemini y ponerle el @synthid en el prompt.

La respuesta indicará si fue creada con alguna de las herramientas de Google. Eso sí, no podrá decir si fue hecha con otro lenguaje.

El testeo de la imagen del puma en la ruta a El Doradillo arrojó un resultado claro: no fue generada con IA de Google.

Por su parte, modelos de lenguaje como ChatGPT o Perplexity, que no peden “ver” fotos, limitan su análisis a constatar que la noticia ha sido reportada como real por diversos portales locales.

Otras plataformas que utilizan información técnicca, arrojaron porcentajes inferiores al 10% sobre la posibilidad de que la imagen sea falsa.

Igualmente, el debate de fondo sobre lo que hoy en día muestran los píxeles de la fotos digitales sigue abierto. Y no parece que vaya a agotarse muy pronto.