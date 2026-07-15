Los impactantes pronósticos de ChatGPT y Gemini por el duelo de Argentina e Inglaterra: ¿Quién ganará?

La Inteligencia Artificial realizó su propio análisis para la histórica semifinal que se disputará este miércoles. Las contundentes predicciones.

Con el recorrido de ambos equipos, el rendimiento de sus figuras y sus posibles planteamientos, las IA dieron resultados distintos.

Todo el país se encuentra palpitando lo que será uno de los partidos más esperados: Argentina se enfrenta con Inglaterra para asegurarse un lugar en la final del Mundial 2026 y enfrentarse a España. Entre un sinfín de resultados y predicciones, la Inteligencia Artificial (IA) también se la jugó y realizó su predicción.

Tanto ChatGPT y Gemini brindaron sus propios resultados sobre lo que ocurrirá este miércoles. Cabe recordar que el conjunto albiceleste viene de ganarle 3-1 a Suiza, mientras que Inglaterra viene de derrotar por 2 a 1 a Noruega.

Con el recorrido de ambos equipos, su capacidad ofensiva, el rendimiento de sus figuras y sus posibles planteamientos, las IA dieron resultados distintos.

Con la expectativa que crece minuto a minuto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra a un paso de una nueva final, que se jugará contra España, quien pasó tras dejar atrás a Francia por 2-0.

Cuál es la predicción de Gemini para el partido

Según el análisis que realizó Gemini, la IA de Google, el partido tendrá un desarrollo muy parejo, aunque con un mayor dominio por parte de la Selección Argentina.

El encuentro será "trabado" y contará con la presencia goleadora de Lionel Messi. “No hay dudas de que en una semifinal contra Inglaterra, el capitán asumirá el protagonismo. Me lo imagino destrabando un partido cerradísimo, tal vez mediante un tiro libre o un penal", detalló sobre la participación del capitán de la selección argentina.

En cuanto al desenlace, la IA considera que el encuentro se resolverá durante los 90 minutos reglamentarios. En este sentido, indicó que el desgaste físico de los jugadores será determinante para no llegar a un alargue.

La predicción marca un triunfo de Argentina por 3 a 2. El modelo anticipa que la selección inglesa abrirá el marcador con un tanto de Harry Kane, seguido de un gol de Messi, Jude Bellingham volvería a adelantar al conjunto inglés, aunque luego Lautaro Martínez y Julián Álvarez podrán darlo vuelta.

Un histórico de Inglaterra calentó la previa contra la selección argentina.

Cuál es la predicción que reveló ChatGPT

En el caso de esta IA, sus estimaciones previas colocan el enfrentamiento prácticamente como 'muy parejo' con una diferencia mínima entre las posibilidades de clasificación de Inglaterra y Argentina, por lo que espera una definición por penales.

Para Chat GPT, los goleadores en esta ocasión serán Lionel Messi y Jude Bellingham. El astro argentino llega al encuentro con 8 goles durante el Mundial 2026, mientras que el inglés suma seis y viene de convertir dos contra Noruega.

Argentina tiene mayor producción ofensiva: convirtió 17 goles, frente a los 13 de Inglaterra. Los dos seleccionados, sin embargo, recibieron seis tantos.

La Albiceleste presenta más variantes cerca del área, con Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. También cuenta con una base que ya atravesó varias definiciones importantes desde la Copa América 2021.

Por su parte, los Three Lions pueden equilibrar esa experiencia con su fortaleza física y la calidad de su mediocampo. Declan Rice, Bellingham y Cole Palmer le permiten competir por la posesión y atacar desde segunda línea.

La IA espera que Inglaterra genere ocasiones y consiga sostener el empate durante la prórroga, pero considera que Argentina podría imponerse y ganaría por penales con un resultado de 4-3.