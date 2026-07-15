Un conocido astrólogo reveló los horarios de posibles goles en el partido de Argentina-Inglaterra

El astrólogo ya había anticipado la clasificación de la Selección Argentina a semifinales. Los minutos exactos de las jugadas claves.

Se trata de Juan Cruz Sirius, conocido por su enfoque de "astrología con rigurosidad".

En la previa del picante duelo de Argentina ante Inglaterra que comenzará este miércoles a las 16 horas, varios astrólogos y tarotistas comenzaron a dar sus predicciones sobre qué pasará en estas semifinales del Mundial 2026 . Un especialista que acertó los resultados frente a Egipto y Suiza, compartió en sus redes sociales horarios claves que habrá en el partido.

Se trata del reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius, conocido por su enfoque de "astrología con rigurosidad" y dio la hora exacta en que podrían darse jugadas claves o de goles. En las últimas horas analizó el encuentro y decretó que "será muy parejo".

Sirius, quien se define con "más de 150 pronósticos cumplidos" a lo largo de más de una década de análisis deportivo –incluida su predicción de Argentina campeón en 2022-, reveló que ambos países tienen cartas astrológicas similares pero Argentina cuenta con una "leve ventaja".

Tras un extenso análisis, Sirius indicó que ambos equipos llegan con una fuerte influencia de Júpiter, asociado al éxito y la gloria, aunque también con la presencia de Saturno, relacionado con obstáculos y dificultades.

Los horarios clave o de posibles goles en el partido

Acto seguido, posteó una larga lista con los minutos con mayor probabilidad astrológica de que se produzcan goles o jugadas determinantes ante Inglaterra:

ARGENTINA vs INGLATERRA #Astrologia



Los minutos de mayor probabilidad astrologica de goles o jugadas claves:



16:06

16:12

16:23

16:32

16:38

16:48



17:11

17:18

17:25

17:36

17:43

17:53

Si se extiende ST: 18:04



Mi pronostico para el partido:https://t.co/yz7ssGtCkc pic.twitter.com/fyybkUvBCe — Astrologia con rigurosidad (@JuanCruzSirius) July 14, 2026

La ventaja que tiene la Selección Argentina

Sirius recordó que, incluso antes del inicio del torneo, había pronosticado que la Selección argentina llegaría como mínimo a las semifinales y pelearía por el título. Además, destacó que en el Mundial de Qatar 2022 anticipó que Argentina jugaría la final y se consagraría campeona, mientras que en Rusia 2018 había sostenido que el equipo no tenía posibilidades de ser competitivo.

En su análisis, el astrólogo señaló que la posición de la Luna en Leo podría favorecer al equipo que dirige Lionel Scaloni. De acuerdo a su investigación, el seleccionado nacional disputó 10 partidos mundialistas con la Luna en ese signo, con un registro de siete victorias, dos empates y una derrota.

Frente a esto, pronosticó que será un encuentro cerrado y con mucha tensión, sumando que hay grandes probabilidades que la definición se extienda al tiempo extra o incluso a los penales.

Un histórico de Inglaterra calentó la previa contra la selección argentina.

Cabe destacar que el especialista realizó una aclaración. Para este análisis utilizó distintas cartas astrales relacionadas con la Selección argentina, entre ellas la de la AFA, el debut mundialista de 1930, el inicio del ciclo de Lionel Scaloni y la carta natal de Lionel Messi.

Qué dijo el astrólogo sobre cómo le irá a Inglaterra

Sin embargo, aclaró que el estudio de Inglaterra presenta una dificultad importante: no cuenta con la hora rectificada de fundación de la Federación Inglesa ni con la hora de nacimiento de su capitán, dos datos que considera fundamentales para realizar un análisis completo.

Para el conjunto inglés, el astrólogo reveló que también presenta una fuerte influencia de Júpiter, el planeta que en astrología simboliza los éxitos y la gloria, lo que convierte al seleccionado europeo en un rival muy peligroso.

Al mismo tiempo, observa incluso una presencia más marcada de Saturno, asociado con las dificultades, las frustraciones y los obstáculos.

El astrólogo sostuvo que, justamente por esa paridad entre ambos equipos, no puede ser tan contundente como lo fue en las series anteriores frente a Egipto y Suiza.

"Me faltan algunas cartas astrales de Inglaterra, en las que si tengo de ambos y analicé: leve ventaja para Argentina. Confiemos en la Luna en Leo y en Júpiter", cerró.