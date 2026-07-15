Desde "le vamos a dar una paliza" hasta "son un equipo más veterano": el exjugador inglés que provocó a la Selección

Un exjugador que tuvo paso por la Premier League fue durísimo con la Selección argentino y subestimó el rendimiento de quien defiende el título mundialista. Quién es y qué dijo.

Desde Inglaterra no paran de hablar. Distintas figuras del fútbol inglés han hablado, con cierta confianza, sobre el duelo ante la Selección argentina donde ya se ven ganadores. Desde Gary Neville , pasando por polémicas afirmaciones de Joe Cole , incluso periodistas españoles, entre otras figuras lanzaron fuertes frases con las que subestiman al equipo que tiene a Lionel Messi como líder futbolístico.

En las últimas horas un exfutbolista del fútbol inglés fue duro con su mensaje para el duelo que recuerda aquella tarde épica de Diego Armando Maradona en el mundial de México 1986, donde marcó "El Gol del Siglo" y "La Mano de Dios". Es que ve a su selección como clara vencedora, al punto tal de subestimar el rendimiento de la Scaloneta.

"Creo que les vamos a dar una paliza, vamos a ganar 2-0 cómodos". Quien esbozó esas palabras en diálogo con TalkSport fue Troy Deeney , quien brilló en el Watford del país europeo. Luego, sumó en su relato: "Vi todos sus partidos y son un equipo más veterano".

Más tarde, analizó duramente al equipo: "Atrás están desordenados por todos lados. En el mediocampo no controlan el partido en lo absoluto". Para cerrar, destacó el rendimiento del '10' y capitán: "Sé que vienen ganando y que entienden cómo jugar este tipo de partidos. Pero dependen de Messi para todo, lo cual es un recurso enorme al que pueden acudir".

"I think we'll batter them..."



"They're older, they're all over the place at the back."



Troy Deeney explains why he thinks England will "batter" Argentina in the World Cup semi-final! pic.twitter.com/ao8lDdw71F — talkSPORT (@talkSPORT) July 13, 2026

La provocadora frase del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo con la que subestimó a la Selección

La tensión escala en torno al duelo que se prepara como una batalla entre Argentina-Inglaterra, con distintas frases que levantaron la tensión como cruces entre Gary Neville y Pipo Gorosito, frases polémicas como Joe Cole que anticipó una victoria ante el defensor del título, entre otras frases que empezaron a resonar en torno al duelo de semifinales del Mundial 2026.

A la Scaloneta siempre le mojan la oreja. Todavía falta el paso previo a la final debido a que primero deberá ver si logra superar a los ingleses en el duelo de esta tarde programado para las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, pero desde España ya están provocando al seleccionado que lidera futbolísticamente Lionel Messi.

Qué dijeron desde España

El periodista Edu Aguirre, madridista, fanático y amigo de Cristiano Ronaldo e incluso hasta cierto punto anti-Messi, provocó a la Selección en El Chiringuito con una frase particular luego de la contundente victoria española frente a Francia, quien era la candidata al título.

“Jugando así, nadie nos puede alcanzar”, dijo en su relato y agregó: “Hemos dado el mayor baño, repaso, baile, que yo haya visto en los últimos 20 años en un Mundial. Un repaso espectacular a la mejor selección del Mundial, que era Francia. Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto, y Suiza. Con polémicas arbitrales”.

@EduAguirre7 VA A POR ARGENTINA:



"Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde".



"LES QUIERO EN LA FINAL". pic.twitter.com/REcEDWcUQu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Por otra parte en su frase, soltó: “Yo quiero que Argentina llegue a la final, simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra. Pero creo que Argentina mañana no gana. Casi que no le da contra Cabo Verde, Egipto, Suiza… Y ves a Inglaterra que está empezando a carburar”.

Un histórico volante inglés calentó la previa: "Si Argentina pierde, van a armar un escándalo"

El histórico volante de Inglaterra y el Manchester United, Paul Scholes, calentó la previa de las semifinales contra la selección argentina, asegurando que el equipo albiceleste va a "armar un escándalo" en caso de perder, además de que criticó su juego durante el Mundial 2026.

Esta declaración se suma a una ola de comentarios de glorias de la selección inglesa, que rebajaron el nivel de los dirigidos por Lionel Scaloni, además de un ataque de la prensa británica contra el único semifinalista sudamericano.

Las declaraciones de Paul Scholes sobre la selección argentina

El ex jugador inglés, Paul Scholes, brindó una entrevista para el medio The Good, The Bad & The Football, y analizó el partido en el que se enfrentarán Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.

"Si Argentina pierde se va a armar un escándalo, eso está garantizado. Y este enfrentamiento tiene una historia muy profunda. Cuando pierdes contra ellos, se siente muchísimo", comentó el ídolo del Manchester United, haciendo énfasis en el fuerte pasado compartido entre ambos países.

“SI ARGENTINA PIERDE SE VA A ARMAR UN ESCÁNDALO, ESO ESTÁ GARANTIZADO”



La opinión de Paul Scholes, leyenda del futbol inglés, sobre la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra:



“Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No… pic.twitter.com/414ldlUfo9 — dataref (@dataref_ar) July 14, 2026

Con respecto a como llegan ambas selecciones, Scholes analizó: "Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado realmente bien, pero ambos fueron sacando adelante los partidos".

Sobre el camino de Argentina, el inglés puso en el foco la suerte que tuvo para avanzar: "Piensas en Argentina contra Egipto: tuvieron suerte. Mucha suerte. Y contra Cabo Verde también. En general, creo que todo ha sido bastante desordenado".

PAUL SCHOLES PALPITÓ LA PREVIA DE ARGENTINA-INGLATERRA



El exfutbolista del Manchester United declaró que Argentina es un equipo con suerte y que será un partido con muchas tarjetas.



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Pero aseguró que la selección de Scaloni cuenta con un factor favorable, que es la experiencia: "La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya pasó por esto. Sabe cómo ganar este tipo de partidos importantes. Ganó el último Mundial y conoce perfectamente cómo afrontar estas instancias. Nosotros todavía tenemos que demostrar que podemos hacerlo".

Paul Scholes eligió a su equipo ideal entre Inglaterra y Argentina

En la misma entrevista, Scholes se animó a elegir en el uno por uno de los once titulares entre Argentina e Inglaterra, dejando algunas sorpresas en su decisión.

¿Emiliano Martínez o Jordan Pickford? Emiliano Martínez .

. ¿Reece James o Nahuel Molina? Reece James.

¿John Stones o Cristian Romero? John Stones.

¿Marc Guéhi o Lisandro Martínez? Marc Guéhi.

¿Nico O’Reilly o Nicolás Tagliafico? Nico O’Reilly.

¿Elliot Anderson o Alexis Mac Allister? Alexis Mac Allister .

. ¿Declan Rice o Enzo Fernández? Enzo Fernández .

. ¿Jude Bellingham o Leandro Paredes? Jude Bellingham.

¿Anthony Gordon o Rodrigo De Paul? Anthony Gordon.

¿Bukayo Saka o Lionel Messi? Lionel Messi .

. ¿Harry Kane o Julián Álvarez? Harry Kane.

¡SE ANIMÓ AL 1V1! Paul Scholes, leyenda del fútbol inglés, comparó línea por línea a Argentina e Inglaterra. ¿Coincidís con él?



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Lo que destaca de la elección de Scholes es que, sacando a Lionel Messi, que puede ser una decisión obvia, los otros tres nombres argentinos que destaca por sobre los ingleses, todos juegan en la Premier League: Dibu Martínez en el Aston Villa, Mac Allister en el Liverpool y Enzo Fernández en el Chelsea.

Los otros dos que juegan en la liga inglesa y no fueron elegidos por el ex futbolista son Cuti Romero y Lisandro Martínez, que fueron foco principal de críticas de otros ex jugadores de la selección europea.