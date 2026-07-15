Mundial 2026, EN VIVO: Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

Scaloni define el once con dos dudas y Tuchel mantiene la base. Messi va por otra final del mundo ante un histórico rival de la selección, al que nunca enfrentó.

Argentina e Inglaterra juegan este miércoles la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, desde las 16, con un lugar en la final en juego. El ganador enfrentará a España el domingo en Nueva Jersey.

La Albiceleste llega como vigente campeona y tras un camino de eliminación directa cargado de dramatismo. Superó a Cabo Verde en el alargue, dio vuelta un 0-2 ante Egipto en octavos y venció 3-1 a Suiza en cuartos, también en tiempo suplementario.

Inglaterra, en cambio, se metió entre los cuatro mejores manteniéndose invicta. El equipo de Thomas Tuchel ganó su grupo, eliminó a RD Congo y México, y dejó en el camino a Noruega 2-1 en la prórroga. Es su primera semifinal mundialista en ocho años.

Las formaciones probables para la semifinal del Mundial 2026

Lionel Scaloni afronta el cruce con dos dudas de titularidad. En el lateral derecho aparecen Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y en la mitad de la cancha se define entre Alexis Mac Allister o Nicolás González para acompañar a Enzo Fernández.

Las formaciones probables de Argentina serían: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del lado inglés, Tuchel repetiría su columna vertebral: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane como referencia de área.

El partido se disputa en el estadio de Atlanta, la misma sede donde Argentina protagonizó la remontada ante Egipto.

La previa

La previa se jugó también en las declaraciones. Scaloni pidió despojar al duelo de cualquier épica extra: "Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa". Del otro lado, Kane elogió a Messi y anticipó que será "una ocasión única" enfrentarlo por primera vez.

El historial mundialista entre ambas selecciones suma cuatro cruces y una carga simbólica difícil de igualar. Para la Albiceleste, además, será la séptima semifinal en su historia en Copas del Mundo, un dato que dimensiona la regularidad del ciclo.

Con la definición de Francia y España ya resuelta del otro lado del cuadro, el vencedor de esta llave sabrá desde antes contra quién jugará la final. En la antesala también generó ruido la designación del árbitro, cuestionada por la prensa británica.

Argentina buscará repetir la historia reciente y meterse en una final del mundo por segunda vez consecutiva. Inglaterra intentará cortar esa racha y firmar una gesta que espera desde 1966.