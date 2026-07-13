Pipo Gorosito atendió a Gary Neville en la previa de Argentina-Inglaterra

Las copa del mundo dan para todo y pasan cosas insólitas. Así ocurre con el Mundial 2026 , donde el próximo miércoles Argentina e Inglaterra se enfrentarán en semifinales. Este lunes, Néstor "Pipo" Gorosito , actual entrenador de San Lorenzo y una de las voces más reconocidas del fútbol argentino, generó un fuerte revuelo en las redes sociales después de responder de manera explosiva al ex defensor inglés Gary Neville .

El otrora lateral de la selección de Inglaterra había puesto en duda con dureza el rendimiento de Cristian Romero y Lisandro Martínez en el Mundial, lo que desencadenó la mordaz e inmediata reacción del "Pipo".

Todo comenzó cuando Neville calificó como "demasiado agresivo y arriesgado" el planteamiento de la pareja de centrales albiceleste para una instancia tan exigente como una semifinal del mundo: "No veo ninguna manera en que no marquemos al menos 2 goles contra Argentina. Los llamo la mejor-peor dupla defensiva central del mundo."

Además, el exjugador y actual entrenador británico agregó: "Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parecen regalar un gol entre los dos por partido. Luego los ves de nuevo y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todos lados."

Como suele hacer gala de su carácter frontal y sin vueltas, el técnico argentino aprovechó un envío para Sebastián Vignolo, quien se encontraba al aire, y se refirió al actual analista de la televisión europea. "Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco", disparó el DT de San Lorenzo, en clara alusión a las carencias técnicas que el británico arrastraba en sus tiempos como jugador.

Y redondeó con otra frase contundente: "Los defensores argentinos son cracks, él no sabía que se jugaba con el pie", con lo que respaldó con fuerza a la dupla central titular de Lionel Scaloni, destacando la enorme calidad individual que ambos demuestran en cada partido.

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES... NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



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Courtois ninguneó la semi de Argentina e Inglaterra

Envueltos en un gran momento de confianza, llegan Francia y España para jugar la primera semifinal Mundial 2026. El partido se disputará este miércoles, desde las 16, en Dallas. Sin embargo, quien encendió la polémica fue Thibaut Courtois, el arquero belga que quedó eliminado precisamente a manos de los españoles, al asegurar que el campeón del torneo saldrá de ese cruce por un lugar en la final.

De esa manera, ninguneó el cruce que disputarán la selección argentina e Inglaterra.

Luego del partido, el guardameta fue consultado sobre su impresión del conjunto de Luis de la Fuente y no titubeó: "Obviamente puede ganar el Mundial porque tiene mucha ilusión y un gran equipo y yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo".

En otro tramo de la entrevista, Courtois se refirió a los motivos que llevaron a su reemplazo por Senne Lammens, quien terminó siendo clave en el gol que sentenció el 2-1 definitivo. “Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en el arco, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo”, explicó el belga.