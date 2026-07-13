Rob Dieperink quedó afuera del cuerpo de árbitros de la Copa del Mundo a raíz de una denuncia que finalmente fue archivada.

Conmoción en el mundo del fútbol por la muerte del árbitro que había sido apartado del Mundial 2026.

El árbitro neerlandés Rob Dieperink , quien había sido excluido del staff de referís para el Mundial 2026 tras ser detenido en el Reino Unido por una denuncia de abuso sexual que luego fue archivada por falta de pruebas, murió a los 38 años. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este lunes el fallecimiento y expresó su "profunda tristeza" por la pérdida de uno de los jueces con mayor proyección internacional del país.

Por el momento, las autoridades no informaron la causa de la muerte. La policía confirmó que abrió una investigación tras el hallazgo de una persona fallecida en la calle donde residía Dieperink, aunque no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.

La noticia sacudió al mundo del arbitraje y el fútbol apenas unas semanas después de que el colegiado quedara fuera del Mundial. Dieperink integraba inicialmente la nómina de árbitros designados por la FIFA, pero fue removido tras ser detenido en abril en Londres, acusado de haber realizado tocamientos no consentidos e intentado llevar a un adolescente a su habitación de hotel antes del partido entre Crystal Palace y Fiorentina por la Conference League.

La investigación policial concluyó rápidamente que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Scotland Yard informó que, tras revisar imágenes de cámaras de seguridad y analizar dispositivos electrónicos, no se alcanzó el umbral probatorio necesario para continuar con el caso, por lo que la causa fue archivada y no se adoptaron nuevas medidas.

Sus sensaciones tras quedar afuera del Mundial

Pese a ello, la FIFA decidió mantenerlo al margen del Mundial 2026. "FIFA puede confirmar que Rob Dieperink ha sido retirado de la lista de árbitros del Mundial", comunicó entonces el organismo. El propio juez había defendido públicamente su inocencia en declaraciones al diario neerlandés De Telegraaf. "Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB", aseguró. También lamentó la decisión de la FIFA de excluirlo del torneo: "Naturalmente estoy decepcionado por eso".

Desde la federación neerlandesa habían reconocido semanas atrás el fuerte impacto emocional que le provocó el episodio. El responsable del área arbitral, Raymond van Meenen, aseguró entonces que el objetivo era acompañarlo para que pudiera regresar a la actividad durante la nueva temporada y desempeñarse nuevamente como árbitro y como VAR.

De esta manera, la KNVB despidió este lunes a Dieperink con un comunicado en el que destacó tanto su trayectoria como sus cualidades personales. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero", expresó la federación.

Dieperink había debutado en la Eredivisie en 2017 y fue árbitro VAR durante la Eurocopa 2024. El sábado dirigió el amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC, de Chipre, y estaba previsto que volviera a arbitrar en la máxima categoría del fútbol neerlandés durante la próxima temporada. Su baja obligó a la FIFA a convocar al francés Willy Delajod, quien terminó ocupando su lugar en el Mundial 2026 e integró el equipo arbitral del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final.