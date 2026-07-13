Llanto desconsolado: Armani se despidió de River entre lágrimas

El arquero, capitán y referente de las páginas más gloriosas del Millo seguirá en actividad y confirmó su destino.

Este lunes, Franco Armani le puso punto final a su exitoso ciclo en River . El arquero, que llegó en 2018 y ese mismo año fue artífice de la Copa Libertadores ganada ante Boca, dio una conferencia de prensa para despedirse de la gente del club y de los hinchas, dejando un mensaje conmovedor.

"Una vez que River entra en tu corazón, se queda para siempre. No importa dónde me toque estar, siempre una parte de mí seguirá alentando. Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor", dijo en su carta de despedida.

En el salón, estuvieron presentes actuales compañeros y de otros tiempos. Además de Santiago Beltrán, actual titular, también estuvo Ezequiel Centurión.

Atlético Nacional de Colombia será el próximo destino del arquero campeón del Mundo y de América con la selección argentina.

“Quería competir, quería seguir atajando y llegó un llamado que no esperaba a esta altura de mi carrera. Santi (Beltrán) tiene disciplina, constancia y sacrificio, por eso está donde está. Ojalá en diciembre podamos estar levantando una Copa porque mis compañeros se merecen lo mejor. Sé cómo se entrenan, les pido que crean en ellos y sean el grupo que son para seguir ganando. Quiero agradecer a Marcelo, y especialmente a Tato Montes”, finalizó.

Armani tiene, sin dudas, un lugar su lugar en la historia a la altura de Amadeo Carrizo y el Pato Filliol.

"Franco Armani":

Por su despedida de River pic.twitter.com/eWF5BSVdlD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 13, 2026

La carta completa

"Querida familia riverplatense:

Hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de 8 años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño.

Cuando llegué en 2018, lo hice con una ilusión enorme. No solo llegaba a uno de los clubes a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico. Y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa.

En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán por siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores 2018. Quedará grabado para siempre en mi alma. Me llevo el respeto y el amor que recibí desde el primer día.

Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. Eso no tiene precio. Cada vez que me tocó ponerme estos colores, lo hice con el corazón. A ustedes, hinchas de River.

Gracias de todo corazón. Son la mejor hinchada de Argentina y del mundo. Gracias por hacer del Monumental un lugar único. Llevaré ese amor conmigo para siempre. Dejé hasta la última gota de esfuerzo. No importa donde me toque estar, siempre una parte de mí seguirá alentando y sintiéndose en casa cada vez que vea esta camiseta.

Gracias por tanto amor. Hasta siempre, River. Con todo mi cariño y eterno agradecimiento, Franco Armani".