Las 3 señales silenciosas que podrían revelar una amistad tóxica, según la última investigación

Un proverbio turco afirma que aquel que “que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos ”. Por su parte, el poeta italiano Alessandro Manzoni destacó que “una de las alegrías de la amistad es saber en quien confiar”. Pero, sin embargo, no todas las amistades son sanas… Recientemente, una investigación concluyó que existen al menos 3 señales silenciosas que podrían revelar una amistad tóxica . ¿Cuáles son?

La investigación en cuestión fue publicada por el sitio especializado ScienceDirect, en el que habitualmente se pueden consultar variados e interesantes artículos sobre ciencia, medicina, botánica, psicología y tantísimas otras áreas. El artículo que nos ocupa en esta nota fue titulado "Pérdida y disolución de la amistad en la edad adulta: un modelo conceptual", y fue elaborado por docentes de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos).

Cansancio emocional.

Soledad incluso dentro de un grupo.

Desconexión emocional.

Según el estudio mencionado más arriba, el factor asociado al cansancio emocional podría vincularse al hecho de que una amistad tóxica termina por vaciar emocionalmente a una persona. ¿Y qué situaciones podrían dar lugar a este cansancio emocional?

Manipulación.

Comentarios pasivo-agresivos.

Hacer que el otro dude de su propia percepción.

Ejercer presión para que el otro acepte algo que no quiere.

El estudio señala que en muchos casos el obstáculo es que la persona no identifica el origen de alguno de estos malestares. También podría darse el caso de que piense que el problema está en ella misma y no ponerle un freno a tiempo a una posible amistad tóxica.

La sensación de soledad o vacío incluso dentro de un grupo surge cuando una persona siente que nadie la ve o la toma en cuenta y que otro/s ocupa/n el centro de cualquier conversación o situación. En este caso, el lado tóxico aparece cuando esta situación empuja a alguien a fingir pertenencia, más allá de que en su interior predomine la idea de quedar relegado a un segundo plano.

Respecto de la última de las señales silenciosas que podrían revelar una amistad tóxica -la desconexión emocional-, el estudio pone la lupa sobre un aspecto destacado: la persona deja paulatinamente de buscar validación en el otro, a veces después de reflexionar sobre el vínculo y otras por puro agotamiento.

¿Cuáles son las señales de una amistad positiva y no tóxica?

Según el estudio publicado en ScienceDirect, una amistad sana debería ofrecer, entre otros aspectos positivos, apoyo, respeto y tranquilidad, todo lo contrario a sentimientos como la culpa, el miedo o el agotamiento.

Asimismo, el estudio señala que si bien en general suele destacarse que las amistades en la edad adulta constituyen relaciones importantes, lo cierto es que en la actualidad existen pocos estudios que examinen los procesos mediante los cuales estas finalizan, así como los antecedentes y las consecuencias de dichas rupturas.

La sensación de soledad o vacío incluso dentro de un grupo surge cuando una persona siente que nadie la ve y que otro/s ocupa el centro de cualquier conversación o situación.

Así, y a partir de investigaciones previas que en las que se han destacado las razones por las que terminan las amistades, el estudio de los profesionales de la Universidad de Minnesota se adentra en estas señales silenciosas que podrían revelar una amistad tóxica en la edad adulta. Asimismo, concluyen que estas señales presentan variables situacionales, personales e interpersonales que pueden desencadenar en que la amistad concluya a través de vías activas o pasivas.