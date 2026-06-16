Juega la Selección Argentina: ¿Qué dice la psicología de las personas que repiten cábalas?

Este martes la selección juega su primer partido del Mundial 2026 y ya se vive el nerviosismo. ¿Qué hay detrás de los rituales, promesas y supersticiones?

Las cábalas forman parte del folclore que rodea a la Selección argentina y reaparecen con fuerza en cada Mundial.

Cada campeonato del mundo reactiva una costumbre tan argentina como el asado, el mate o las discusiones sobre fútbol. A medida que se acerca el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , miles de personas empiezan a repetir cábalas que consideran indispensables para la buena suerte del equipo.

Algunos usan la misma camiseta durante todo el torneo. Otros se sientan siempre en el mismo lugar, ven los partidos con las mismas personas o evitan cambiar cualquier detalle de una rutina que consideran "ganadora".

Las cábalas por la Selección Argentina atraviesan generaciones y niveles sociales. Incluso personas que se definen como racionales terminan recurriendo a pequeños rituales cuando la ansiedad por un partido importante empieza a crecer.

La pregunta aparece una y otra vez: ¿Por qué tanta gente necesita repetir estas conductas si saben que no tienen influencia real sobre el resultado de un partido?

Especialistas en psicología y psicoanálisis sostienen que detrás de estos comportamientos existe una necesidad muy humana: intentar controlar aquello que, en realidad, está fuera de nuestro alcance.

Por qué aparecen las cábalas antes de un partido de la Selección

El fútbol reúne varios elementos capaces de generar una enorme carga emocional. Hay expectativas, deseos, miedo a perder y una buena dosis de incertidumbre. Por más que un equipo llegue como favorito, nadie puede garantizar qué ocurrirá dentro de una cancha.

hincha2 Para muchos hinchas, las cábalas ayudan a sobrellevar la ansiedad y la incertidumbre que genera cada partido decisivo.

Según explican especialistas consultados sobre el fenómeno, las cábalas en el fútbol funcionan como una forma de reducir esa tensión. La lógica es sencilla: si el resultado no puede controlarse, muchas personas buscan crear una sensación de orden a través de rituales repetidos.

Usar una determinada camiseta, preparar la misma comida antes de un partido o mirar el encuentro desde el mismo sillón genera una ilusión de estabilidad frente a un escenario imprevisible.

Desde la psicología, estos comportamientos suelen interpretarse como mecanismos destinados a disminuir la angustia. No se trata necesariamente de creer que una acción modificará el resultado deportivo, sino de sentir que existe algún tipo de participación personal en un acontecimiento que despierta emociones intensas.

Por ese motivo, incluso quienes no suelen ser supersticiosos pueden desarrollar pequeñas rutinas cuando la Selección Argentina juega un Mundial.

Cómo las cábalas de la Selección se transformaron en una tradición colectiva

Las cábalas no son únicamente prácticas individuales. También forman parte de una construcción social que se transmite de generación en generación.

Muchas familias mantienen rituales que comenzaron décadas atrás y que continúan vigentes cada vez que la Selección argentina disputa un Mundial. Hay canciones, reuniones, promesas y costumbres que pasan de padres a hijos y terminan convirtiéndose en una especie de patrimonio afectivo compartido.}

hincha Las cábalas forman parte del folclore que rodea a la Selección argentina y reaparecen con fuerza en cada Mundial.

Durante los mundiales se multiplican las escenas repetidas: grupos de amigos que se reúnen en el mismo lugar, familias que siguen protocolos propios y barrios enteros que adoptan símbolos compartidos.

Canciones como "Muchachos", banderas, camisetas y distintos objetos asociados al equipo funcionan como elementos que fortalecen el sentido de pertenencia. Los especialistas sostienen que estas prácticas ayudan a construir un lenguaje común y refuerzan los vínculos sociales en torno a una experiencia colectiva.

Las cábalas de los jugadores: de los caramelos de De Paul y Paredes al mate con Messi

Las cábalas no son patrimonio exclusivo de los hinchas. Los propios futbolistas suelen desarrollar rutinas que repiten antes de cada partido.

hinchas seleccion

Uno de los casos más conocidos dentro de la Selección Argentina es el de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes consumen caramelos masticables en el campo de juego antes de los encuentros importantes. La costumbre nació durante la Copa América 2021 y se mantuvo en los torneos posteriores.

También existen otros rituales vinculados con el mate, determinadas fotografías grupales o pequeños objetos personales que acompañan a los jugadores durante las concentraciones.

En el deporte de alto rendimiento, estas conductas cumplen una función similar a la que tienen entre los hinchas. Los deportistas enfrentan presiones enormes, expectativas permanentes y la posibilidad constante de cometer errores. En ese contexto, los rituales ayudan a generar una sensación de continuidad y confianza.

La Selección llega alMundial 2026 como campeona del mundo y eso aumenta la presión emocional tanto dentro como fuera de la cancha.