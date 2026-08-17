El último episodio desató bronca y temor en el barrio Toma Evita de Plottier. La presidenta de la comisión vecinal reclamó agua, luz y patrullajes.

Sigue el terror por los robos en un barrio de Plottier: "Estamos como el descarte"

El miedo quedó instalado en el barrio Toma Evita de Plottier después de que una vecina se despertara durante la madrugada y descubriera que había un desconocido dentro de su casa. Valeria Hermosilla, presidenta de la comisión vecinal del barrio, expuso lo ocurrido y relacionó el episodio puntual con la falta de servicios básicos .

La escena quedó registrada en imágenes que posteriormente se viralizaron porque la vecina logró encerrar al sospechoso en el baño hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, la mujer que sufrió el ingreso decidió no hablar públicamente por temor a quedar expuesta.

Hermosilla indicó a Radio 7 las circunstancias: “Ella se despierta con este delincuente dentro de su domicilio, corriendo dentro de su casa. Ella cree que su casa fue entregada”.

Sebastián Fariña Petersen

Según contó, el hombre fue demorado durante algunas horas y posteriormente recuperó la libertad. La situación dejó a la víctima y a su familia atemorizadas. “Están asustados. Si entran por una puerta, salen por otra”, sostuvo la dirigente vecinal, quien remarcó que la mujer no quiere volver a exponerse públicamente.

Por su parte, los agentes policiales informaron a LM Neuquén que se trata de una persona en situación de calle y con antecedentes policiales, aunque no detallaron el tipo de ilícito cometido. El hombre fue trasladado a la Comisaría 46º de Plottier, donde quedó demorado y a disposición de la Fiscalía interviniente.

Un barrio sin luz, agua ni patrullajes policiales

Para los vecinos, el robo ocurrido durante el fin de semana no puede analizarse de manera aislada. Hermosilla aseguró que el barrio Evita está atravesando desde hace más de 25 años una situación de abandono y que unas 95 familias continúan sin contar con servicios básicos.

El barrio está ubicado sobre calle Jorge 1050, aproximadamente a 15 cuadras del centro de Plottier. Según la presidenta de la comisión vecinal, el sector no cuenta con alumbrado público ni tiene acceso regular a todos los servicios. También denunció dificultades con la recolección de residuos y afirmó que los patrulleros no recorren habitualmente las calles.

“La verdad que es un barrio que carece de todos los servicios, no pasa la Policía, no pasa recolección de basura y yo creo que también es un barrio que está muy marginado”, planteó.

Sebastián Fariña Petersen

La falta de iluminación es uno de los principales reclamos. Hermosilla sostuvo que la imposibilidad de instalar el alumbrado estaría relacionada con la situación dominial de las tierras y de una de las calles de acceso. Según explicó, en su momento se adquirieron cinco hectáreas con el objetivo de avanzar en la regularización del barrio, pero quedó pendiente la situación de los terrenos linderos y de una calle que, de acuerdo con su relato, pertenecería a un particular extranjero.

La dirigente cuestionó que, después de más de dos décadas y de varias gestiones municipales, todavía no se haya encontrado una solución.

La preocupación por los niños y los cables

El reclamo vecinal también está relacionado con las condiciones de seguridad en las que viven los niños del barrio, que, según indicó Hermosilla, cuenta con 50 niños y niñas.

"Hay cables con electricidad a una altura muy baja en las inmediaciones de una parada de colectivo donde esperan los chicos", dijo sobre una situación que afirmó que fue informada a las autoridades.

La preocupación aumentó después de las lluvias y la humedad de los últimos días. Para los vecinos, la combinación de instalaciones eléctricas precarias, falta de iluminación y ausencia de infraestructura genera un riesgo permanente.

“Estamos esperando que eso sea la próxima noticia para ir allá y dar una solución”, expresó Hermosilla, en referencia al temor de que ocurra un accidente con alguno de los niños.