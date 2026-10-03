Susto en Parque Norte: un nene no podía respirar y fue auxiliado por la Policía

Un niño de cinco años fue asistido por efectivos tras sufrir una crisis respiratoria. El menor tuvo que ser trasladado al Hospital de Neuquén.

Un nene no podía respirar y fue auxiliado por la Policía en Parque Norte.

Un momento de desesperación se vivió durante la noche del viernes en Parque Norte , cuando un nene de cinco años comenzó a presentar dificultades para respirar. Sus padres pidieron ayuda y efectivos policiales, que se encontraban en la zona, intervinieron de inmediato para asistirlo.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la Posta Policial Parque Norte, donde personal de la División Motorizada –DEMOSE– fue alertado por transeúntes sobre la situación del menor.

Al acercarse, los efectivos se entrevistaron con los padres y realizaron maniobras de Heimlich para asistir al niño. Tras la intervención, el pequeño logró volver a respirar y su estado se estabilizó momentáneamente.

Ante la situación, los policías solicitaron la presencia de una ambulancia del SIEN para que el menor pudiera recibir atención médica. Sin embargo, mientras aguardaban la llegada del personal sanitario, la familia decidió trasladar al niño por sus propios medios hasta el Hospital Regional de Neuquén.

En ese momento, efectivos de la Comisaría Cuarta acompañaron a la familia durante el trayecto para facilitar el arribo al centro asistencial.

Rescataron a un perro que había caído en una excavación

En otro operativo, efectivos de la Comisaría Séptima de Plottier rescataron durante la mañana del sábado a un perro que había quedado atrapado dentro de una excavación en el sector de Aldeas del Sur.

La intervención comenzó luego de un aviso del Centro de Operaciones Policiales. Al llegar al lugar, los policías fueron recibidos por una vecina, quien contó que había escuchado ruidos provenientes del exterior de su vivienda y, al salir, encontró al animal dentro de una excavación realizada para una conexión de gas.

Ante la situación, los efectivos utilizaron una faja para retirar cuidadosamente al perro y ponerlo a salvo. Finalmente, constataron que el animal no presentaba lesiones.

Otros dos rescates de perros durante la semana

El rescate ocurrido en Plottier se suma a otros dos operativos realizados esta semana en distintos puntos de la provincia, en los que policías y bomberos también intervinieron para poner a salvo a perros que se encontraban en situaciones de riesgo.

Uno de los casos ocurrió en Andacollo, donde Bomberos Voluntarios rescataron a un perro de avanzada edad y ciego que había quedado atrapado en un canal de riego. Tras sacarlo, los efectivos le brindaron las primeras asistencias y buscaron contactar a protectoras para dar con su familia.

El otro operativo tuvo lugar en Centenario, donde tres efectivos de la División Tránsito Villa Obrera se metieron en un canal de riego para rescatar a un perro que no podía salir y estaba a punto de ahogarse. Después de varias maniobras, lograron retirarlo del agua y ponerlo a salvo.