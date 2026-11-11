Choque, vuelco y persecución en plena Avenida Argentina: el conductor de una Amarok fue atrapado cuando escapaba

El tránsito fue interrumpido hacia la Plaza de las Banderas. El prófugo de 80 años tuvo que ser escoltado hasta el lugar del accidente.

El conductor de 80 años de una Amarok provocó un fuerte accidente de tránsito y se dio a la fuga por Avenida Argentina al 1500. El siniestro involucró a tres vehículos, siendo que la mujer que se vio encerrada por la camioneta sufrio un choque y un vuelco por lo cual se interrumpió la circulación hacia Parque Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 del mediodía de este miércoles, en medio de una jornada cargada de siniestros viales. De acuerdo al relato de la automovilista de 39 años que ciculaba en un Volkswagen Polo Trek, una Amarok que avanzaba en el mismo sentido la encerró.

Aquella maniobra provocó que tuviera que dar un volantazo por el que chocó a un Volkswagen Fox color gris estacionado y volcó. La peor parte la llevó la automovilista que sufrió el destrozo de su auto volcado principalemente en la trompa aplastada sobre el suelo. No obstante, afortunadamente no sufrió lesiones. Se registraron daños en el auto estacionado producto del choque.

Encerró a un auto y escapó en su Amarok

"Son solo daños materiales aparentemente por una mala maniobra", indicó el comisario Luis Villanueva a LM Neuquén. Aun asi personal del SIEN fue convocado.

Respecto del desenlace, destacó la falta de responsabilidad civil del hombre de la camioneta: "El conductor de la Amarok se retiró del lugar, pero fue interceptado por personal motorizado y escoltado al lugar del accidente para realizar los trámites correspondientes".

En este sentido, señaló que le corresponde una infracción por darse a la fuga tras protagonizar un accidente de tránsito. "Todos tenemos la obligación de prestar colaboración y datos cuando se produce un accidente", recordó.

El conductor de más de 80 años, que por miedo o por circunstancias que se desconocen se fugó, fue obligado a ponerse a disposición. Según aseguró Villanueva, tenía la documentación en regla y dio negativo en alcoholemia. La camioneta solo sufrió un daño en el espejo retrovisor.

En cuanto a la dinámica, confirmó que la automovilista iba manejando un Volkswagen Polo Trek blanco cuando se vio encerrada por una camioneta Amarok, volanteó y terminó chocando al Fox estacionado, que quedó sobre la vereda.

Afortunadamente, la víctima no sufrió mayores daños. Sin embargo, enseguida comentó una situación de emergencia porque debía volver a su casa ya que su hijo menor de edad estaba encerrado. La diligencia estaba dificultada por la posición del auto. De esta manera, una de las mujeres policías hizo cuerpo a tierra y pudo rescatar la llave de la propietaria del vehículo.

Debido a la ocupación de la Avenida Argentina con el auto volcado, el tránsito desde el sur hacia Plaza de las Banderas quedó interrumpido. Por este motivo, el personal de Tránsito deriva la circulación vehicular por calle Albardón. En caso de pretender llegar a Rincón de Emilio, el jefe de transito recomendo dar la vuelta por Parque Norte.

Una Hilux atropelló a un ciclista en Avenida Mosconi e Ignacio Rivas: fue atendido por el SIEN

Este miércoles por la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito donde resultó herido un hombre que se trasladaba en una bicicleta Venzo por la Avenida Mosconi e Ignacio Rivas. De acuerdo a lo relevado el ciclista fue atropellado por una camioneta Hilux y cayó al suelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana y ocasionó la detención momentánea de la circulación sobre la calzada en dirección Neuquén Plottier. Convocada frente a la emergencia una ambulancia del SIEN acudió y el personal de salud brindó atención a la víctima de unos treinta años de edad.

Por su parte, el conductor de la camioneta gris estacionó en la Mosconi y aguardó en el lugar. Mientras el capot presentaba abolladuras, la bicicleta presentaba daños en su estructura. Sin embargo, la peor parte la sacó el ciclista que fue trasladado al hospital.

Sin embargo, el primer accidente de transito del dia fue en el oeste de la ciudad, cuando transeúntes y automovilistas encontraron una impactante escena en el sector Peumayén de Neuquén. Sobre la vereda de la Casimiro Gómez en dirección sur un auto Volkswagen Polo gris quedó incrustrado en un poste de luz con restos de los destrozos y manchas de sangre a su alrededor.

De acuerdo al comisario Luis Villanueva, el accidente de tránsito ocurrió a las seis de la mañana de este miércoles. Al arribar al lugar, la Policía debió reconstruir lo acontecido porque presentaba rastros de que habían personas lesionadas pero no tenía ocupantes.

"Se retiraron del lugar por sus propios medios pero a los metros requirieron ayuda al personal del SIEN", indicó el comisario y agregó que efectivos de tránsito arribaron al hospital Heller y encontraron a dos hombres accidentados. El test de alcoholemia arrojó positivo para ambos.

Al respecto de la consgina policial, indicó que como el siniestro estaba en materia de investigación barajaban la posibilidad de que podría haber estado involucrado en un hecho ilícito y se trabaja en la determinación de la legalidad del vehículo.