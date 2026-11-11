Le pegaron cuatro tiros en las piernas, pero se retractó y el atacante recuperó la libertad

El hecho ocurrió el pasado domingo en el barrio Confluencia. La víctima, quien estuvo al borde la muerte, dijo que el imputado no era el real agresor. Los cargos se mantienen, pero el sujeto quedó libre.

El hombre que recibió al menos cuatro tiros en las piernas en el barrio Confluencia , en la capital neuquina, se retractó y el supuesto atacante quedó en libertad. En una nueva entrevista desde el hospital, afirmó que no había sido el imputado quien efectuó los disparos .

El hecho ocurrió el pasado domingo 8 de noviembre alrededor de la 1 de la madrugada cuando el imputado llegó a la vivienda de la víctima junto a otros dos hombres a bordo de un automóvil azul. Uno de ellos descendió y tocó el portón de la propiedad. Cuando la víctima salió al patio, comenzó una discusión y uno de los hombres extrajo un arma de fuego y le disparó.

Luego, los agresores ingresaron a un sector de la casa buscaron dinero y amenazaron a las personas que estaban en el lugar. Antes de retirarse, el imputado le dijo a la víctima: “ Esto recién empieza ”. Después, los tres hombres se fueron en el automóvil.

La víctima quedó tendida en el patio y fue auxiliada por su pareja y una amiga, quienes solicitaron ayuda. Personal del servicio de emergencias la trasladó en código rojo al hospital Castro Rendón.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

La formulación de cargos contra el atacante

En un principio, la fiscalía atribuyó al imputado el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. También solicitó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

La prisión preventiva se pidió para proteger a la víctima y a las personas que debían declarar en la causa. Entre otros elementos, destacó la amenaza pronunciada después de los disparos.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y habilitó el plazo de investigación de cuatro meses. En cuanto a la calificación legal, consideró que la figura de portación de arma de fuego quedaba absorbida por la de lesiones graves agravadas por el uso de arma, por lo que excluyó ese delito.

Finalmente, dispuso la prisión preventiva por 30 días, período durante el cual la fiscalía deberá avanzar con las declaraciones testimoniales y las restantes medidas pendientes.

La víctima se retractó y el agresor recuperó la libertad

Sin embargo, este miércoles se conoció que la asistente letrada Noelia Stillger solicitó reemplazar la prisión preventiva que cumplía el acusado, identificado con las iniciales M.A.G., quien había sido imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

El planteo se realizó luego de que la víctima modificara un elemento central de la investigación: el hombre manifestó que el imputado no fue quien le disparó. Mientras avanza la investigación, el juez de garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar al pedido y dispuso su inmediata libertad, con medidas cautelares.

Ante esta nueva información, que además debe ser corroborada, Stillger pidió sustituir la prisión preventiva por la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio de la víctima, la prohibición de comunicarse con ella y con las dos testigos y la obligación de presentarse todos los lunes en la Comisaría Tercera. Por el momento, los cargos contra el imputado se mantienen.

Durante la audiencia, el juez destacó la actuación de la fiscalía y su deber de objetividad. Señaló que, al advertir que una medida tan gravosa como la prisión preventiva podía estar sostenida sobre una plataforma fáctica que había cambiado, la representante de la fiscalía promovió una audiencia para revisar la situación y evitar que el imputado continuara detenido cuando existían otras medidas posibles.

El juez hizo lugar al planteo y ordenó la libertad del imputado. Las medidas regirán hasta el 9 de marzo de 2027, cuando vence el plazo de investigación.

De acuerdo con el informe del Cuerpo Médico Forense, la víctima sufrió múltiples heridas de arma de fuego en una de sus piernas, fracturas de fémur y tibia, y lesiones cuyo tiempo de curación supera los 60 días. La pericia también determinó que su vida estuvo en peligro de manera real y efectiva.