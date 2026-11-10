La investigación detectó 26 movimientos compatibles con la comercialización de drogas. La acusada recibió tres años de prisión condicional y deberá pagar una multa.

Condenaron a una mujer por vender cocaína en una vivienda de Valentina Sur.

Una mujer fue condenada en Neuquén por colaborar en la venta de estupefacientes junto a su entonces pareja. La actividad ilegal se desarrollaba en una vivienda del barrio Valentina Sur , donde recibía cocaína, la comercializaba y luego entregaba el dinero recaudado a su expareja.

La sentencia se resolvió este martes en una audiencia de procedimiento abreviado, en la que la fiscal del caso, Paula Yerfino, y el asistente letrado José Linares presentaron un acuerdo que fue homologado por el juez de garantías Luis Giorgetti. La acusada, Sabrina Araceli Solís, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, la mujer participó de la comercialización de drogas entre el 2 de julio y el 5 de agosto. Durante ese período, recibía cocaína en el domicilio ubicado en Valentina Sur y se encargaba de venderla a cambio de dinero en efectivo o mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago.

Posteriormente, los montos obtenidos eran entregados a su expareja, con quien llevaba adelante la actividad. La investigación permitió reconstruir parte de ese movimiento a través de las tareas realizadas por personal del Departamento Antinarcóticos.

Los investigadores documentaron un total de 26 movimientos compatibles con operaciones de venta de estupefacientes en esa vivienda. Los registros reunidos fueron incorporados a la causa y sirvieron como elementos para sostener la acusación contra Solís.

El procedimiento que permitió reunir más pruebas se realizó el 5 de agosto, cuando personal policial concretó un allanamiento en el inmueble. Durante la requisa encontraron distintos envoltorios con sustancias estupefacientes, que fueron secuestrados para su posterior análisis.

En total, se incautaron 36,2 gramos de cocaína y 2,5 gramos de cannabis. Además, los efectivos encontraron 439.500 pesos en efectivo y balanzas digitales, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Una condena de tres años en suspenso

La acusación contra Solís fue encuadrada como comercio de estupefacientes en calidad de partícipe secundaria, una figura contemplada en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737 y el artículo 46 del Código Penal. Como parte del acuerdo presentado durante la audiencia, la fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de 50 unidades fijas, equivalente a aproximadamente seis millones de pesos, y la realización de una donación.

También pidió el decomiso de los 439.500 pesos encontrados durante el allanamiento y la destrucción de las sustancias secuestradas.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti homologó el acuerdo y estableció la condena en los términos solicitados. De esta manera, Solís recibió tres años de prisión condicional, por lo que no deberá cumplir la pena en una unidad penitenciaria, siempre que respete las condiciones legales correspondientes.

El magistrado también hizo lugar al pedido de decomiso del dinero y ordenó la destrucción de la cocaína y el cannabis incautados durante el procedimiento policial. Además, quedó establecida la multa económica acordada por las partes.