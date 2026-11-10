Le chocaron el auto estacionado y el conductor se dio a la fuga: un video captó todo

Un auto impactó contra el vehículo del damnificado, que estaba correctamente estacionado. Lo embistió por atrás y luego le chocó todo el lateral del acompañante.

Le chocaron el auto estacionado y el conductor se dio a la fuga.

Un conductor chocó un auto estacionado en la capital neuquina y luego se dio a la fuga , como si nada hubiera sucedido. A pesar de tener los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de los vecinos, la aseguradora del damnificado le comunicó que no pueden hacerse cargo de los gastos por los daños ocasionados. En este momento, no hay ninguna persona identificada.

Una vecina del joven explicó en diálogo con LM Neuquén que el hecho ocurrió el 1 de noviembre en horas de la madrugada en cercanías a las calles Leguizamón y Pasteur, en el barrio Limay . Fue un hombre que reside en la misma cuadra quien les avisó que miraran las imágenes a las 04.53 aproximadamente .

En ese horario vieron cómo un auto Volkswagen Gol , que iba solo por la calle y no a mucha velocidad, impactó contra el vehículo del damnificado , que estaba correctamente estacionado. Lo embistió por atrás y luego le chocó todo el lateral del acompañante.

Por su parte, la joven comentó que la aseguradora del auto no quiere cubrir los gastos por los daños, por lo que -en este momento- no saben quién es el conductor que provocó el choque ni tampoco tienen forma de reclamar para que haya una cobertura.

A su vez, mencionó que decidieron difundir las imágenes ya que durante el fin de semana pasado se conoció un hecho similar, pero en la localidad de Plaza Huincul. El mismo tuvo lugar sobre la calle Carmen Funes el viernes, también alrededor de las 4 de la mañana.

Según se puede apreciar en las imágenes difundidas, a bordo del automóvil circulaban varias personas que acompañaban al chofer. En cuestión de segundos y a gran velocidad, colisionaron contra un canasto de basura y huyeron a toda velocidad.

La situación generó preocupación y enojo por parte de la familia damnificada, que decidió compartir el registro audiovisual como forma de reclamo. El enojo escaló porque, tras protagonizar el siniestro, el conductor huyó de la escena sin prestar asistencia ni verificar el estado del impacto.

Además de los daños materiales registrados en la vereda del domicilio, el vehículo Volkswagen Gol también sufrió roturas en el sector derecho de su frente.

Violento vuelco en Ruta 7

Un fuerte vuelco sorprendió a primera hora del pasado jueves en Ruta 7, en dirección Centenario-Neuquén. La conductora no tenía licencia de conducir y el seguro estaba vencido desde julio.

El jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, explicó en LU5 que el siniestro ocurrió alrededor de las 5.20, en frente al barrio privado La Comarca.

Según relató, la camioneta, una Mercedes Sprinter, era conducida por una mujer de 37 años, quien perdió el control y terminó dando dos trompos, volcó y quedó a la vera de la calzada.

Los Bomberos rescataron a la víctima y, producto del fuerte vuelco, sufrió diversas lesiones, por lo que fue trasladada al hospital de Centenario.

La conductora viajaba sola y tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos tras quedar atrapada en el habitáculo. El rodado sufrió pérdidas totales debido a la violencia del impacto y a la inercia de la pesada carga que transportaba. "El vehículo llevaba verdura y presumimos que iba al Mercado Concentrador", aseveró Álvarez.