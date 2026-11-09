El Niño en la cordillera de Neuquén: preocupante pronóstico para este verano

San Martín de los Andes se prepara para el verano y podría alojar el centro de evacuados de la zona sur. La posibilidad de arroyos desbordados por El Niño.

El Niño ya se hace sentir en la cordillera de Neuquén, aunque de una forma distinta a la del resto de la provincia. En San Martín de los Andes , una ciudad acostumbrada a la lluvia, el intendente Carlos Saloniti reconoció que esta temporada es diferente.

"Se nota la diferencia entre la lluvia tradicional y el efecto Niño", afirmó en diálogo con Línea Abierta, de LU5, en lo que será la antesala de los preparativos de emergencia climática que afecta a buena parte del mundo y la Argentina con la suba de precipitaciones y la humedad.

De cara al verano, la ciudad se prepara para recibir esta semana a las autoridades del comité provincial de emergencia. Además, no descarta convertirse en el centro de evacuación de la zona sur de la provincia de Neuquén .

El arroyo desbordado por el efecto de El Niño.

Por ahora, la ciudad no registró daños de consideración en las tormentas que se ha registrado por el fenómeno climático. "No hemos tenido mayores problemas, más que lo cotidiano, no lo que hemos visto en otros lugares", explicó Saloniti.

¿Cómo afecta El Niño a San Martín de los Andes?

Sin embargo, la señal de alerta la dio el arroyo Pocahullo, que atraviesa la ciudad de San Martín de los Andes. "Hemos llegado al límite del Pocahullo, pero no ha generado ningún problema mayor", detalló el intendente.

El pasado 22 de octubre, mientras regía la alerta naranja para toda la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la franja cordillerana para Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé.

El pronóstico para la zona cordillerana para este verano es incierto. Según el INTA, un El Niño fuerte no significa automáticamente que vaya a llover mucho más en San Martín de los Andes. La señal más clara del fenómeno se da en el Litoral, mientras que en la Patagonia y el oeste del país el comportamiento es menos previsible.

El Comité de Emergencias presidido por Luciana Ortíz Luna.

La Secretaría de Emergencias de Neuquén, en cambio, pide no bajar la guardia. Su titular, Luciana Ortiz Luna, advirtió que en los próximos meses podría haber lluvias persistentes, tormentas convectivas, granizo, descargas eléctricas y hasta incendios forestales. "No es una cuestión de generar pánico, pero sí de entender que este fenómeno está, existe, es grave y es peligroso", sostuvo.

El gobernador Rolando Figueroa declaró la emergencia meteorológica en toda la provincia por el Decreto 1714/2026. La norma estima en un 100% la probabilidad de que El Niño continúe y se intensifique hasta diciembre, con más del 90% de chances de un evento muy fuerte. El decreto creó además un Comité de Emergencia Meteorológica integrado por seis ministros.

Mientras tanto, otras zonas de la provincia ya sufrieron los efectos más graves. Rincón de los Sauces quedó aislado, en Añelo hubo decenas de familias evacuadas y en Puente Picún Leufú y Bajada de los Molles se hicieron evacuaciones por vía aérea. "Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían semejante cantidad de agua", graficó Figueroa.

¿Habrá un centro de evacuados en San Martín de los Andes?

La Provincia prepara siete centros de evacuación y acopio. Hasta ahora confirmó cinco: Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Piedra del Águila. Los de la zona sur y la Confluencia todavía no están definidos.

Saloniti dijo que la decisión no está tomada, pero consideró probable que el centro del sur quede en su ciudad: "Por el volumen poblacional, es probable que esté aquí".

Aclaró, de todos modos, que lo más importante es la coordinación, que según él "se está haciendo con mucho criterio y con mucha anticipación".

El intendente confirmó que esta semana recibirá a Ortiz Luna y Gustavo Coatz del comité de emergencias. También destacó la experiencia que dejó la pandemia. "Entendemos que los centros de evacuación y las coordinaciones hay que tenerlos aceitados", concluyó.