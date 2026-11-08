Rolando Figueroa y Marcelo Rucci, juntos en Rincón de los Sauces: "Somos los que tenemos que empujar para que esto crezca"

El gobernador estuvo junto al titular de Petroleros Privados en una jornada de anuncios e inauguraciones, acompañando a la intendenta de la ciudad.

La necesidad de garantizar el abastecimiento de gas, diversificar la matriz productiva y generar oportunidades para las nuevas generaciones, fueron algunos de los ejes que marcaron la recorrida que se realizó este viernes en Rincón de los Sauces , con el gobernador Rolando Figueroa , el titular de Petrolero Privados Marcelo Rucci y la intendenta Norma Sepúlveda.

El secretario general del sindicato, junto a integrantes de la Comisión Directiva, participó de una jornada que combinó anuncios de infraestructura, inauguraciones y visitas a proyectos que buscan acompañar el crecimiento de la localidad.

"Nosotros somos los que tenemos que empujar para que esto crezca y para que nuestra juventud y nuestros niños tengan un mejor desarrollo" , expresó Rucci al finalizar la recorrida, haciendo hincapié en la necesidad de transformar las gestiones en respuestas concretas para la comunidad.

La agenda comenzó pasadas las 15 horas en el cine municipal, donde se entregaron 20 escrituras a vecinos y se tomó juramento a Cintia Gisel Moya como fiscal del caso con asiento en la ciudad. El acto contó con la presencia del fiscal general José Gerez y del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Uno de los principales anuncios de la jornada estuvo relacionado con el fortalecimiento del abastecimiento de gas, una demanda histórica de Rincón de los Sauces que comenzó a plantearse cuando Rucci se desempeñaba como intendente.

Fortalecimiento de la red de gas en Rincón de los Sauces

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Energía, Gustavo Medele, y contó con la participación de Javier Iguacel, de Bentia Energy, y Matías Crestiaa, de Relaciones Institucionales de Tecpetrol.

En ese marco, Figueroa anticipó que para abril estará disponible una solución parcial que permitirá incorporar alrededor de 170.000 metros cúbicos diarios desde la zona del volcán. La intervención incluirá además mejoras en las instalaciones para fortalecer el suministro y reducir los inconvenientes que se repiten durante los meses de invierno.

A la respuesta inmediata se suma un proyecto de mayor alcance: la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros, con una inversión estimada en 130 millones de dólares. La iniciativa apunta a garantizar el abastecimiento a largo plazo y acompañar tanto el crecimiento demográfico como el desarrollo industrial de la ciudad.

Para Rucci, contar con mayor disponibilidad de gas representa una oportunidad que trasciende la cobertura de las necesidades domiciliarias. El dirigente consideró que esta infraestructura puede convertirse en una herramienta fundamental para ampliar la actividad económica y generar nuevas alternativas productivas en una localidad históricamente ligada a los hidrocarburos.

"Con un recurso no renovable como el gas y el petróleo tenemos que asumir que en algún momento se va a terminar. Entonces hay que diversificar la matriz productiva de esta zona, y que a través del gas se puedan instalar otras industrias es muy importante", sostuvo.

En esa línea, recordó la vulnerabilidad que representa para la economía local depender de los movimientos de la actividad petrolera. "Baja el barril de petróleo, o hay situaciones políticas que hacen que esto no explote como está explotando ahora, y lo sufrimos y lo padecemos", señaló.

Por ese motivo, consideró que garantizar el suministro tanto para los vecinos como para el sector industrial constituye "un puntapié inicial muy grande para Rincón".

Durante el encuentro, Figueroa también puso el foco en la responsabilidad de construir una provincia con oportunidades para las próximas generaciones. "Esto es un desafío generacional", afirmó, al convocar a los neuquinos a "aprovechar esta última gran oportunidad" para transformar los recursos naturales en desarrollo.

El mandatario, además, destacó el acompañamiento del sindicato y el protagonismo de los trabajadores en el crecimiento de Neuquén. "Te agradezco mucho, Marcelo, siempre el acompañamiento incondicional, porque si hay algo que tenemos que reconocer en lo que le está pasando a Neuquén es que un papel fundamental lo juega el sindicato y un papel fundamental lo juegan los trabajadores".

Nuevo estadio de Deportivo Rincón y ampliaciones en el hospital local

Luego de las actividades en el cine municipal, la comitiva se trasladó al hospital local, donde quedaron inaugurados nuevos espacios destinados al diagnóstico por imágenes y al funcionamiento de la cocina.

La recorrida continuó con una visita al Centro de Alto Rendimiento que la Mutual MEOPP construye en Rincón de los Sauces y al nuevo estadio de Deportivo Rincón, dos proyectos que forman parte del aporte institucional del sindicato y la mutual al desarrollo de infraestructura en la localidad.

El estadio está proyectado para alcanzar una capacidad cercana a los 20.000 espectadores y se integra a un complejo deportivo que contempla un salón de usos múltiples, alojamiento para deportistas, espacios destinados al vóley y al hockey, vestuarios, estacionamientos y un sector comercial para la venta de indumentaria y productos del club.

El proyecto también incluye una cancha auxiliar y un gimnasio cubierto, con el objetivo de ampliar las disciplinas deportivas y las posibilidades de utilización del predio.

"Estamos trabajando en la ampliación de la clínica, en nuestro estadio", destacó Rucci al referirse a las inversiones y obras que se impulsan desde el sindicato y la mutual. "Tenemos la necesidad y entendemos que tenemos que aportar", agregó.

La última actividad de la jornada tuvo lugar en el Club Atlético Esperanza, donde se inauguró una cancha de hockey con césped sintético. La obra, concretada mediante el programa provincial Clubes Sociales, tuvo un significado especial para Rucci, ya que se realizó sobre terrenos que fueron entregados durante su gestión al frente del municipio.

"Fue en mi gestión que le dimos estos terrenos, y ver crecer a un club es importante, porque cuando uno ve que un club crece, ve que un club contiene", expresó.

El dirigente felicitó a la institución por el crecimiento alcanzado y destacó también el trabajo de la intendenta Norma Sepúlveda y de quienes participan en el desarrollo de la ciudad.

"Hay mucho más para hacer, esa responsabilidad va a recaer en las nuevas generaciones"

Al realizar un balance de la jornada, Rucci valoró la presencia del gobierno provincial y la atención puesta sobre las necesidades de Rincón de los Sauces. También recordó los años en los que compartió con Figueroa la responsabilidad de conducir municipios del interior neuquino, una experiencia que, según señaló, permite comprender de cerca las demandas de las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

"Me tocó ser intendente al mismo tiempo que Rolo, que viene del norte de la provincia, que tenía tantas necesidades como teníamos nosotros. Él entiende lo que pasa acá", sostuvo.

Con el recorrido atravesado por anuncios de infraestructura, obras sanitarias y nuevos espacios deportivos, el titular del sindicato petrolero volvió a plantear la importancia de generar condiciones para que Rincón continúe creciendo y pueda ampliar sus oportunidades más allá de la actividad hidrocarburífera.

"Estoy contento con un pueblo como Rincón, que me dio tanto", dijo Rucci, antes de dejar una reflexión sobre la continuidad de los proyectos y el rol que deberán asumir quienes vienen detrás.

"Creo que acá hay mucho más para hacer, y en algún momento esa responsabilidad va a recaer en las nuevas generaciones. Pero nosotros tenemos que dar el puntapié inicial", indicó.