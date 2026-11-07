En un Ruca Che repleto y a pura emoción, Gaido y Figueroa adjudicaron 2.220 lotes a familias neuquinas

Los terrenos están ubicados en el Distrito 6, Balcón Norpatagónico y El Trébol. La gestión alcanzó las 8.220 soluciones habitacionales.

En una jornada cargada de emoción y con un estadio Ruca Che repleto de familias, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa encabezaron este sábado 7 de noviembre la adjudicación de 2.220 lotes con servicios en Neuquén capital.

Los terrenos corresponden a los desarrollos Distrito 6, Balcón Norpatagónico y El Trébol . Con esta nueva adjudicación, la gestión municipal alcanzó las 8.220 soluciones habitacionales.

“Hace siete años que Neuquén no tiene la toma de un metro cuadrado de tierra pública o privada. Y trabajar en equipo nos permite ir mucho más rápido”, afirmó Gaido durante el acto, que reunió a miles de vecinos que dieron un paso fundamental hacia el sueño de construir su vivienda propia.

La histórica adjudicación comprendió 900 lotes en el Distrito 6, 1.130 en Balcón Norpatagónico y 190 en El Trébol, en el marco de un plan que busca ampliar el acceso a la tierra urbanizada y acompañar el crecimiento de la capital neuquina con planificación y servicios esenciales.

Maria Isabel Sanchez

Un trabajo en conjunto entre Municipio y Provincia

Durante su discurso, Gaido destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y el rol del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). En este sentido, recordó que la Municipalidad ya había entregado más de 6.000 lotes y que, con las nuevas adjudicaciones, se alcanzaron las 8.220 soluciones habitacionales.

“Hoy estoy orgulloso de compartir con ustedes esta oportunidad de tener el lugar donde van a construir su hogar. No una vivienda, sino el hogar donde va a estar la familia, donde va a estar el futuro”, expresó. “Hoy estoy orgulloso de compartir con ustedes esta oportunidad de tener el lugar donde van a construir su hogar. No una vivienda, sino el hogar donde va a estar la familia, donde va a estar el futuro”, expresó.

El jefe comunal también remarcó que el acceso a la tierra debe estar acompañado por infraestructura y servicios esenciales. “La tierra con servicios, con gas, agua, luz, cloacas, cordón cuneta e iluminación. Un barrio con dignidad solamente podés llegar a tenerlo de manera transparente”, sostuvo.

La jornada de este sábado fue resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad de Neuquén, a través del IMUH, y el Gobierno provincial, mediante el Ministerio de Infraestructura y ADUS-IPVU.

Gentileza

Gaido puso en valor los convenios firmados con 50 instituciones intermedias, los mecanismos de inclusión como el Cupo Joven y la respuesta a las familias vinculadas al Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), que esperaban desde hace más de diez años acceder a un lote con servicios.

Asimismo, el intendente hizo referencia a la importancia de priorizar el trabajo conjunto por encima de las diferencias políticas.

“Vieron cuando se pelean, cuando se discute, cuando se agravia en la política, eso no sirve para nada, eso no tiene ningún resultado”, expresó.

Maria Isabel Sanchez

Una política de vivienda

Por su parte, el gobernador Figueroa señaló que el crecimiento económico y productivo de Neuquén debe estar acompañado por políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente frente a las dificultades que enfrentan las familias para comprar una propiedad o afrontar los alquileres.

“Todos sabemos de qué manera va creciendo la provincia. Crece la provincia, hay más trabajo, hay más empresas, pero a la gente cada vez le cuesta más tener acceso a la vivienda. Las viviendas son caras, los alquileres son caros”, expresó y destacó: “Tenemos que mejorar el metro cuadrado de cada uno de los vecinos, por eso es importante el paso que estamos dando hoy”.

“No es un paso aislado, sino que responde a una política de vivienda”, aseguró el mandatario provincial. “No es un paso aislado, sino que responde a una política de vivienda”, aseguró el mandatario provincial.

El gobernador explicó que la adjudicación de terrenos forma parte de una política habitacional más amplia, que contempla distintas alternativas de financiamiento para que las familias puedan construir sus viviendas. En ese marco, mencionó los más de 100 edificios en construcción, los créditos bancarios y las líneas de préstamos no bancarios que impulsa la Provincia.

Maria Isabel Sanchez

“Cuando ustedes puedan tener su mensura, después de la entrega de cada lote, van a poder tener un préstamo no bancario, casi sin interés, para que cada uno se pueda hacer su vivienda. Así tenemos que trabajar”, anticipó Figueroa.

Además, vinculó el desarrollo habitacional con las inversiones en infraestructura educativa, sanitaria y vial que lleva adelante el Ejecutivo provincial. En ese sentido, destacó la construcción de 100.000 metros cuadrados de escuelas, otros 100.000 metros cuadrados de hospitales, 50.000 metros cuadrados de comisarías y las obras proyectadas en rutas y gasoductos.

“Tenemos que pensar que la vivienda con amor se transforma en un hogar. Y con ese amor y con ese hogar seguramente vienen los hijos. Por eso tenemos que pensar dónde van a estudiar”, expresó. “Tenemos que pensar que la vivienda con amor se transforma en un hogar. Y con ese amor y con ese hogar seguramente vienen los hijos. Por eso tenemos que pensar dónde van a estudiar”, expresó.

Figueroa también puso en valor el trabajo conjunto con el municipio y destacó el compromiso del intendente. “En la provincia de Neuquén trabajamos en equipo para lograr los objetivos de la gente”, afirmó.

"Hoy es un día histórico, acá nació la generación dorada de este Ruca Che, y estoy convencido de que con esta entrega de lotes también van a poder nacer generaciones de neuquinos con casa y hogar propio, algo que no sucede en ningún lugar del país" aseguró.

Maria Isabel Sanchez

Cómo será el cronograma de posesión

La adjudicación de los lotes estuvo coordinada por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el presidente del IMUH, Marco Zapata, junto a los equipos técnicos.

En las próximas semanas comenzarán los sorteos ante escribano público para determinar la manzana y el lote que le corresponderán a cada adjudicatario. Esta instancia busca garantizar transparencia y certeza sobre la ubicación de los terrenos.

Además, se organizarán visitas periódicas a los desarrollos para que las familias puedan conocer el avance de los trabajos y participar del seguimiento de las obras de infraestructura de sus futuros barrios.

Maria Isabel Sanchez

En cuanto al estado de los proyectos, Distrito 6 ya cuenta con los servicios ejecutados y las obras prácticamente finalizadas. En Balcón Norpatagónico y El Trébol, los proyectos están aprobados y avanzan los movimientos de suelo y la ejecución de infraestructura.

De acuerdo con el cronograma difundido, la posesión de los terrenos se realizará de manera escalonada durante 2027:

Febrero : familias adjudicatarias de El Trébol.

: familias adjudicatarias de El Trébol. Marzo: adjudicatarios de Distrito 6.

adjudicatarios de Distrito 6. Mayo : sectores 1, 2, 3 y 7 de Balcón Norpatagónico.

: sectores 1, 2, 3 y 7 de Balcón Norpatagónico. Octubre: sectores restantes de Balcón Norpatagónico.

Además, el proyecto contempla el mejoramiento de los servicios en barrios existentes y asentamientos que necesitan completar sus redes de agua, cloacas, gas y electricidad. A través de Integra Neuquén, el municipio y la Provincia trabajan en estas intervenciones, mientras que Neuquén Habita acompaña las acciones destinadas a ampliar el acceso a la tierra y la vivienda.