El Parque Industrial Capital lanza una segunda etapa: más de 2 mil hectáreas para empresas neuquinas

Ya se anotaron 600 empresas en el primer llamado. Las firmas tendrán 4 años para desarrollar sus proyectos y 10 años exentos de licencia comercial. Apuntan a crear 25 mil puestos de empleo privado.

Después de haber completado la primera inscripción de interesados al Parque Industrial Capital (PIC) con 600 empresas locales , la Municipalidad de Neuquén adelantó la apertura de un segundo registro para que más compañías neuquinas puedan comprar tierras en el futuro predio productivo . Ya eran 200 las firmas en lista de espera y a partir de este martes podrán anotarse otras para la segunda parte de un complejo que superará las 2 mil hectáreas.

"No queremos que nadie se quede afuera", aseguró el intendente Mariano Gaido en una presentación ante los empresarios de Neuquén. El jefe comunal aclaró que el PIC ofrece no sólo un terreno en un predio con obras que ya están en marcha y una ubicación estratégica en la ruta 67, sino también la excención impositiva y un valor del metro cuadrado promocional para que las empresas de Neuquén sean competitivas y tengan un impulso para crecer.

"Los recursos de Vaca Muerta tienen que ser primero para los neuquinos porque las empresas neuquinas son las que generan trabajo", expresó el intendente, que elevó una propuesta al Concejo Deliberante para que las tierras se comercialicen a un valor promocional de 20 dólares metro cuadrado, en un proyecto de ordenanza que ingresará el próximo 19 de noviembre.

"A cambio, la ciudad se beneficia con la instalación de empresas que deben desarrollar un proyecto en tiempo récord para generar empleo", dijo sobre un predio que podría generar más de 25 mil puestos de trabajo en la capital y que cuenta con su propio programa de formación e inserción laboral desarrollado por el municipio.

Claudio Espinoza

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, aclaró que se calculó la creación de 25 mil puestos de trabajo del sector privado en la primera etapa de mil hectáreas, por lo que el número podría ser mayor a partir de esta duplicación de la superficie.

Un parque con beneficios para las empresas neuquinas

El coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, explicó que en la primera etapa, que se lanzó en julio, un total de 606 empresas locales se inscribieron para comprar lotes que ocupaban una superficie de 1300 hectáreas. Como la demanda continuó, se decidió ampliar el predio por encima de las 2 mil hectáreas, por lo que se abrió una nueva inscripción.

Claudio Espinoza

Desde este martes y por un plazo de 90 días, los empresarios neuquinos podrán anotarse para expresar su interés en la compra de tierras y adelantar el proyecto que quieren desarrollar. Después de ese plazo, la Municipalidad ofrecerá tierras para compradores nacionales e internacionales, aunque siempre en coordinación con FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén) para que lleguen compañías que generen complementariedad con las firmas locales.

"Estuve en Houston y hay mucho interés en venir, pero vamos a trabajar con FECENE para que sólo se instalen empresas que a ustedes les rindan, que puedan trabajar con ustedes y nutrir el trabajo del Parque Industrial", les dijo Gaido a los empresarios de la región. Agregó que el PIC es un predio con prioridad máxima para las empresas neuquinas, que son las que generan trabajo en la ciudad.

Claudio Espinoza

Contardi aclaró que, en esta segunda instancia, no se exigirá que las empresas tengan domicilio legal en Neuquén. "Veíamos el interés de muchas empresas que llevan años trabajando en Neuquén pero tienen el domicilio legal en otro lado", dijo y aclaró que, de este modo, también podrán sumarse al PIC los que tengan 20 años de licencia comercial en la capital o que estén inscriptas como empresa neuquina en el Centro Pyme Adeneu.

Cómo siguen los plazos del parque industrial

Durante la presentación, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, dio detalles sobre las obras que ya están en marcha y las futuras licitaciones, previstas para noviembre, que tienen en cuenta las necesidades específicas del suelo industrial. Además de los pluviales, trabajan en el soterramiento de tendidos eléctricos y fibra óptica, calles anchas para permitir la circulación de bitrenes y hasta analizan la posibilidad de potabilizar agua cruda del Mari Menuco para abastecer los lotes.

Claudio Espinoza

Una vez que se apruebe el valor final de las tierras en el Concejo Deliberante, los empresarios podrán iniciar el proceso de compra. Desde entonces, tienen un año exentos de impuestos para plantear su proyecto productivo, a lo que se suma un plazo de tres años para terminar de construir sus naves u oficinas. Contardi aclaró que ya se aprobó la ordenanza que les dará 10 años sin pagar licencia comercial para poder crecer, ser competitivos y tener más capacidad de generación de empleo.

"Es un gran esfuerzo que están haciendo todos los contribuyentes para que las empresas crezcan y generen empleo", recalcó el funcionario y agregó: "Y no es una propuesta, ya es una realidad".

Claudio Espinoza

El intendente aseguró que lo que diferencia a este parque industrial de las propuestas de otras localidades es que las obras ya comenzaron, se financian con recursos propios, y exigen que los empresarios desarrollen sus proyectos productivos en poco tiempo. "De ninguna manera vamos a permitir la especulación inmobiliaria. El que se incribe va a poder ser muy competitivo porque le van a bajar los costos, pero tiene que desarrollar un proyecto que traccione el empleo y la circulación económica", detalló.

De un parque industrial a una mini ciudad

El PIC se está construyendo en una zona de la meseta neuquina, a la vera de la ruta 67, que se incorporó al ejido de Neuquén capital en 2022. En la primera etapa, se inscribieron empresas de distintos rubros con intenciones de radicarse en la región. Firmas de oil and gas, construcción, logística, metalmecánica, tecnología y manufacturas forman parte de los primeros anotados.

Sin embargo, Contardi detalló que en esta segunda ronda de inscripciones también se adelantaron propuestas de desarrollos hoteleros, restaurantes y hasta colegios privados, que buscan ser un espacio educativo para los hijos de esos 25 mil empleados de las empresas del PIC.

Claudio Espinoza

"Esto ya tiene la envergadura de una nueva ciudad en la zona norte de Neuquén", aseguró Contardi.

Para Pasqualini, la primera demanda de empleo va a llegar en el rubro de la construcción, ya que las empresas deberán desarrollar sus naves y oficinas en apenas tres años. Luego, seguirán los puestos de seguridad, maestranza y logística, para dar paso después a las contrataciones de las empresas del Parque en cada uno de sus rubros.

"Vamos a trabajar de manera coordinada con ellas para adelantarnos con la formación", dijo y agregó que buscan conocer las necesidades de perfiles de las compañías para que en tres años, cuando empiecen a operar en el PIC, ya puedan contratar mano de obra calificada para su rol.