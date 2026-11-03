Ya están abiertas las preinscripciones 2027 para estudiar en la UNCo: cuáles son los requisitos

Este domingo 1 de noviembre se habilitó el trámite para las carreras de la Universidad Nacional del Comahue. Cómo y dónde anotarse.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrió las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 . Desde el domingo 1 de noviembre , los interesados en comenzar una carrera universitaria ya pueden realizar el trámite de manera online , c onsultar la oferta académica y conocer los requisitos establecidos por cada facultad.

El secretario académico de la Universidad Nacional del Comahue , Marcelo Loaiza , confirmó que el sistema ya se encuentra habilitado. En diálogo con el programa Línea Abierta de LU5 explicó que “ya está activa la página web de la universidad. Ahí, apenas abren la página, van a ver que está el botón de ingreso para poder hacer la preinscripción".

La convocatoria alcanza a las distintas unidades académicas que la universidad tiene distribuidas en Neuquén y Río Negro.

Desde la institución esperan superar la cantidad de ingresantes del último año, cuando se registraron aproximadamente 9.800 estudiantes.

Claudio Espinoza

Cómo realizar la preinscripción a la Universidad del Comahue

Loaiza explicó que el procedimiento comienza en la página web oficial de la universidad, donde se encuentra disponible un apartado específico para los futuros ingresantes.

Una vez dentro del sistema, los aspirantes pueden seleccionar la unidad académica en la que desean estudiar y consultar las carreras disponibles.

Actualmente, la UNCo cuenta con 17 facultades y centros regionales, distribuidos desde Viedma hasta Bariloche, incluyendo las sedes del Alto Valle.

En cada unidad académica se encuentra el apartado "Carreras y títulos", donde se detallan las propuestas de pregrado y grado, junto con los requisitos de ingreso, los plazos y la documentación necesaria.

El secretario académico aclaró que la preinscripción no equivale a la inscripción definitiva. Esta última instancia tiene fechas específicas que varían según la facultad y la carrera elegida.

Una consulta frecuente: ¿se puede ingresar si se adeudan materias del secundario?

Loaiza explicó que los estudiantes que adeuden materias del secundario también pueden inscribirse, aunque su ingreso quedará sujeto a la regularización de esa situación académica.

"La gente que debe algunas asignaturas de nivel medio tiene hasta el mes de julio inclusive del próximo año", señaló. "La gente que debe algunas asignaturas de nivel medio tiene hasta el mes de julio inclusive del próximo año", señaló.

De esta manera, quienes estén terminando la secundaria o tengan materias pendientes podrán realizar el trámite de manera condicional y contarán con plazo hasta julio de 2027 para acreditar la finalización de sus estudios.

Para ello, deberán presentar una constancia emitida por el establecimiento educativo donde se indique que están cursando el último año, que finalizaron sus estudios o que todavía adeudan determinadas asignaturas.

Qué hacer si hay problemas para completar la preinscripción

Loaiza también se refirió a otra de las consultas frecuentes de los aspirantes: qué sucede cuando el colegio secundario del que provienen no aparece en el listado del formulario online.

En esos casos, explicó que los estudiantes deben comunicarse directamente con el Departamento de Alumnos de la facultad elegida.

"En ese caso, ustedes van a encontrar siempre en cada facultad un e-mail abajo, que es el Departamento de Alumnos de la Facultad", indicó.

Además, recomendó que los ingresantes cuenten con una dirección de correo electrónico activa, ya que será necesaria tanto para las comunicaciones institucionales como para utilizar las plataformas académicas durante la cursada.

La Universidad del Comahue espera superar los 9.800 ingresantes

Más allá del inicio del proceso de inscripción, Loaiza se refirió a las expectativas de la institución para el próximo ciclo académico y a las dificultades que enfrentan los estudiantes para sostener sus carreras.

"El año pasado fueron 9.800 moneditas de estudiantes. Habitualmente en los últimos años el número está rondando ahí entre 9.700 y 10.000, 10.500", detalló.

En ese sentido, expresó que la expectativa es mantener o incrementar la cantidad de ingresantes, pese al complejo escenario que atraviesa la educación universitaria.

"Espero que, a pesar de las condiciones en las que estamos funcionando en la universidad en estos últimos años, para celebrar que podamos mantener la oferta, ampliarla e incluso, bueno, esperamos, tenemos la expectativa de contener al menos la misma cantidad de inscriptos que tuvimos el año pasado y en lo posible aumentarlo", sostuvo. "Espero que, a pesar de las condiciones en las que estamos funcionando en la universidad en estos últimos años, para celebrar que podamos mantener la oferta, ampliarla e incluso, bueno, esperamos, tenemos la expectativa de contener al menos la misma cantidad de inscriptos que tuvimos el año pasado y en lo posible aumentarlo", sostuvo.

Quienes estén interesados en sumarse a estudiar alguna de las carreras de la Universidad Nacional del Comahue pueden consultar la página web www.uncoma.edu.ar, donde podrán acceder a la información sobre carreras, requisitos, cronogramas y contactos de cada facultad.