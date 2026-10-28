Paro en la UNCo: ADUNC reclama actualización salarial y se suma al paro de los no docentes

Ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la postergación presupuestaria, ADUNC convoca a paro docente y de personal no docente para visibilizar la crítica situación.

Los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) agrupados en ADUNC iniciaron un plan de lucha para reclamar por la falta de financiamiento universitario y la necesidad de una nueva actualización salarial . Las medidas de fuerza incluyen paros en distintas universidades del país y una volanteada en la Ruta 22, en el acceso a la isla Jordán.

Esta semana, ADUNC se suma a los reclamos convocados por la CONADU Histórica, con un paro docente que coincide con el reclamo del personal no docente . Desde amvos sectores reclaman por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de actualización salarial y la postergación del presupuesto para el sistema de educación superior.

Según informó el secretario general de ADUNC, Francisco Garrido , el lunes 2 de noviembre el gremio realizará una volanteada en la Ruta 22, en el acceso a la Isla Jordán, para visibilizar la situación ante la comunidad. El viernes 6 de noviembre las autoridades sindicales realizarán un nuevo congreso para definir la continuidad de las acciones.

"La situación concreta es sumamente difícil porque cuando un gobierno se para ilegítimamente y solo por una posición ideológica en una posición de fuerza, de autoritarismo, sale de todos los márgenes razonables de disputa", denunció el dirigente gremial, que destacó el apoyo que las universidades reciben de la comunidad en general en acciones como la marcha federal universitaria.

"Lo importante es que continuemos denunciando la situación crítica que atraviesa la universidad, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y los fallos de la justicia", aclaró en una entrevista radial.

Desde el gremio buscan revertir una situación que complica el funcionamiento de las casas de altos estudios y que podría agravarse en el futuro. "Estamos haciendo todo lo posible para que el presupuesto universitario del año que viene no sea un nuevo presupuesto de ajuste y que sostenga esta situación crítica a las universidades", afirmó Garrido.

El reclamo salarial de los docentes

Uno de los puntos centrales del conflicto se basa en el atraso en los salarios de los docentes. Desde ADUNC sostienen que el desfase acumulado requiere una respuesta inmediata para evitar un mayor deterioro en la calidad de vida de los trabajadores de la educación superior.

ADUNC

"Necesitamos con urgencia que el gobierno cumpla el casi 35% salarial que nos tiene que actualizar", afirmó Garrido durante la entrevista. Consideró, además, que el atraso en los ingresos genera renuncias en las plantas docentes y un incremento del pluriempleo.

Esta pérdida del poder adquisitivo afecta a las obras sociales universitarias, cuyos fondos dependen del aporte sobre los salarios de los afiliados. La brecha entre los ingresos congelados y el aumento en los costos de los medicamentos y las prestaciones médicas compromete la cobertura de salud.