Marcelo Rucci sostiene la pelea con las operadoras tras el temporal: "Nos vamos a quedar en la entrada"

El líder petrolero se planta en las 12 horas por el convenio. Se tardan horas en llegar a sus casas por el estado de los caminos por el efecto de El Niño.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa mantiene en pie la advertencia que lanzó tras el temporal por el fenómeno de El Niño : si las operadoras no reparan los accesos a los yacimientos de Vaca Muerta y no garantizan condiciones mínimas para el personal, los trabajadores no ingresarán a las áreas.

Su secretario general, Marcelo Rucci , volvió a apuntar contra las empresas y se enfocó en una palabra que repitió varias veces, que es "el ahorro" de las operadoras.

"Si hay lluvias y no se puede pasar en el campo, por los cañadones y todo ese tipo de cosas, por lo menos tienen que tener las condiciones para la gente: dónde poder dormir, dónde poder descansar, dónde poder alimentarse. Y no pasar lo que pasó ahora, que hubo gente que no tuvo cómo alimentarse durante muchas horas. Esto lo tienen que prever las empresas", sostuvo el dirigente en declaraciones radiales.

Marcelo Rucci, titular del Sindicato Petrolero.

Para Rucci, el problema de fondo no es solo la lluvia sino la falta de mantenimiento previo. "Casi no se ha hecho aporte de materiales en ningún yacimiento. Entonces los caminos internos se transforman en canales, son intransitables", explicó.

Petroleros tras el temporal: cómo sigue la medida

"En el afán del ahorro, los caminos no se pueden transitar, y menos cuando tenemos este tipo de tormentas, que forman lagunas de kilómetros de largo, donde muchas veces los compañeros quedan detenidos porque la cantidad de agua es muchísima y no pueden seguir", describió.

Y les apuntó con una advertencia directa a las operadoras. "Está bárbaro esto de que quieran ahorrar, pero no ahorrar con el sacrificio de la gente. Eso no se lo vamos a permitir", dijo.

La postura gremial se definió el pasado lunes, después de una reunión con el cuerpo de delegados en Centenario. Allí, el sindicato pidió una reunión con las cámaras que agrupan a las empresas del sector, y por ahora el gremio espera que las cámaras confirmen la fecha del encuentro.

Las reparaciones en el puente Carranza tras el temporal.

El planteo tiene dos puntos. Por un lado, si no hay acuerdo con las cámaras sobre guardias y rotaciones, el personal trabajará las 12 horas que corresponden y no más. Por otro, Rucci advirtió que, si no arreglan los caminos, los trabajadores se quedarán en la entrada y no ingresarán a trabajar.

Jornadas de 36 horas sin relevo en Vaca Muerta

El reclamo se apoya en lo ocurrido durante los peores días del temporal. Por las lluvias en la zona de Añelo y Rincón de los Sauces, muchos operarios quedaron aislados en los campos de producción y debieron cumplir jornadas de entre 24 y 36 horas continuas, sin poder hacer los recambios de turno. En otra entrevista, Rucci describió casos de 36 horas en el yacimiento por falta de relevo, con trabajadores durmiendo de a dos o tres horas para sostener la producción.

El gremio también vinculó el malestar con la reciente exposición del sector: Rucci cuestionó la ausencia de los trabajadores en espacios como la Argentina Oil & Gas, realizada la semana pasada en Neuquén, y planteó que pareciera que solo importa la inversión.

Rincón, el punto rojo

El escenario que dejó el temporal explica la dimensión del reclamo. Los problemas se intensificaron desde el 23 de octubre, y en Rincón de los Sauces las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables al mismo tiempo, lo que cortó todos los accesos terrestres. La crecida del arroyo Carranza afectó la Ruta 5 en el corredor entre Añelo y Rincón, y la secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, calificó a Rincón como el punto crítico de la provincia.

En ese contexto, el propio sindicato intervino en la emergencia: junto a la mutual MEOPP contrató un avión sanitario para trasladar a cinco pacientes que necesitaban atención médica en Neuquén. Además, Rucci instó a las operadoras a asistir a los municipios del interior golpeados por las tormentas.

La preocupación gremial apunta a lo que viene: con El Niño previsto por varios meses más, el reclamo busca descanso, comida y caminos transitables antes de la próxima tormenta.