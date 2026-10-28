En imágenes: así fue la entrega de la Llave de la Ciudad a quienes construyen "la identidad neuquina"

Además de LU5, referentes del deporte, la cultura, la ciencia, el comercio y las organizaciones sociales fueron distinguidos por su aporte a la identidad y al crecimiento de la capital.

La ciudad de Neuquén reconoció a vecinos e instituciones que dejaron su huella en la historia y el desarrollo de la capital provincial. La entrega de la Llave de la Ciudad reunió a representantes de distintos ámbitos, en una ceremonia que destacó el trabajo, la trayectoria y el compromiso de quienes contribuyeron a construir la identidad neuquina.

El acto se realizó este martes en el Auditorio Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con la presencia del intendente Mariano Gaido, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y otras autoridades municipales. El encuentro contó con la participación de familiares, vecinos y representantes de las instituciones homenajeadas.

Entre los distinguidos estuvo LU5 , la histórica emisora que desde hace más de ocho décadas forma parte de la vida cotidiana de generaciones de neuquinos. Sin embargo, la radio no fue la única protagonista de la ceremonia: también recibieron la distinción referentes del deporte, la cultura, la ciencia, el comercio y el trabajo comunitario.

Omar Novoa

Quiénes recibieron la Llave de la Ciudad

La lista de reconocidos incluyó a personalidades con trayectorias diferentes, pero con un punto en común: su contribución a la comunidad neuquina desde sus respectivas actividades.

Una de las homenajeadas fue la arqueóloga Claudia Della Negra, reconocida por su labor vinculada al patrimonio y al conocimiento de la historia de la región. Su trabajo está relacionado con la investigación y la preservación de los vestigios que permiten conocer cómo vivieron las poblaciones que habitaron este territorio.

También recibió la distinción la escritora y escribana María Matilde Salcedo de Facal, quien fue reconocida por su trayectoria. Su presencia formó parte del reconocimiento a quienes aportaron al desarrollo cultural y a la construcción de la identidad de la ciudad.

El deporte tuvo varios representantes en la ceremonia. Entre ellos estuvieron los patinadores Rosana Sastre y José Luis Lozano, quienes fueron distinguidos por su recorrido en esta disciplina. A la lista se sumó Dylan Aparicio, judoca reconocido en el ámbito deportivo.

Los homenajes también alcanzaron al sector comercial, con la distinción a Chocolates Haltrich y a Carlos Gotlip. Además, fue reconocida la familia Ferracioli, vinculada a Casa Ferracioli, un nombre relacionado con la actividad comercial de Neuquén.

Omar Novoa

La ceremonia incluyó, asimismo, a organizaciones que desarrollan tareas sociales y comunitarias. El Club Social La Amistad en la Tercera Edad y el Grupo Quimey fueron distinguidos por su aporte desde el trabajo colectivo y la participación en la comunidad.

De esta manera, la entrega reunió a representantes de diferentes generaciones y actividades, desde referentes de la cultura y el deporte hasta comerciantes e integrantes de organizaciones sociales.

Un reconocimiento a distintas formas de construir Neuquén

La diversidad de los homenajeados fue uno de los aspectos centrales de la entrega. La presencia de representantes del deporte, la cultura, la ciencia, el comercio y las organizaciones sociales permitió reunir en una misma ceremonia historias y experiencias que forman parte de la vida de la capital.

Cada distinción puso en valor una manera diferente de contribuir al desarrollo de Neuquén: a través de la investigación, la escritura, la práctica deportiva, el trabajo comercial o las actividades destinadas a acompañar e integrar a distintos sectores de la comunidad.

Omar Novoa

En ese contexto, la entrega de la Llave de la Ciudad funcionó como un reconocimiento público a quienes, desde sus respectivos espacios, participaron en la construcción de la identidad neuquina.

Junto a LU5, los homenajeados integraron una lista que refleja la variedad de actividades y trayectorias que forman parte de la historia de la capital provincial. La ceremonia cerró con un mensaje compartido por las autoridades municipales: el crecimiento de una ciudad también se construye con las personas, las instituciones y las organizaciones que trabajan por su comunidad.

Mirá las fotos de todos los reconocidos

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