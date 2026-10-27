El ajedrez vuelve en Neuquén con un torneo de características inéditas

La competencia es impulsada por la Escuela de Ajedrez y busca recuperar una propuesta que hace años no se realizaba en la ciudad con estas características.
El ajedrez volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva y cultural con un torneo que tendrá como escenario al Concejo Deliberante y que promete marcar un acontecimiento especial para la disciplina. La propuesta recupera una iniciativa que hacía muchos años no se realizaba en la ciudad con estas características y nivel de organización.
El certamen es impulsado por la Escuela de Ajedrez, institución integrante de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), y reunirá a jugadores en una jornada que buscará poner en valor el denominado deporte ciencia, una actividad que combina estrategia, concentración y capacidad de análisis.
La realización de la competencia representa una oportunidad para acercar el ajedrez a nuevos públicos y fortalecer su presencia en la comunidad. Además de la actividad sobre los tableros, la iniciativa apunta a recuperar un espacio para el encuentro entre jugadores y a darle mayor visibilidad a una disciplina que tiene una importante tradición deportiva y educativa.
Un reconocimiento institucional
El torneo también contará con un respaldo institucional: en los próximos días será declarado de Interés Municipal y de Interés Provincial, dos reconocimientos que destacarán la relevancia de la propuesta y su aporte a la promoción del ajedrez.
La elección del Concejo Deliberante como sede le dará un marco particular a la competencia, que busca trascender lo estrictamente deportivo y consolidarse como una actividad de interés para la comunidad.
De esta manera, el ajedrez volverá a tener protagonismo en un escenario institucional, con una propuesta que apunta a recuperar una experiencia poco habitual en la ciudad y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la disciplina.
La iniciativa se suma a los esfuerzos por impulsar espacios de participación y difusión deportiva, con el objetivo de acercar el ajedrez a más personas y promover su práctica en distintos ámbitos.
Te puede interesar...
Leé más
Riquelme reveló cómo fue la charla con Tévez para organizar su partido despedida en la Bombonera
Cuti Romero habló sobre su salida en la final del Mundial: "No me dio más el cuerpo"
Noticias relacionadas