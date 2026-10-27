El ajedrez vuelve en Neuquén con un torneo de características inéditas

La competencia es impulsada por la Escuela de Ajedrez y busca recuperar una propuesta que hace años no se realizaba en la ciudad con estas características.

El ajedrez volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva y cultural con un torneo que tendrá como escenario al Concejo Deliberante y que promete marcar un acontecimiento especial para la disciplina. La propuesta recupera una iniciativa que hacía muchos años no se realizaba en la ciudad con estas características y nivel de organización.

El certamen es impulsado por la Escuela de Ajedrez , institución integrante de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) , y reunirá a jugadores en una jornada que buscará poner en valor el denominado deporte ciencia, una actividad que combina estrategia, concentración y capacidad de análisis.

La realización de la competencia representa una oportunidad para acercar el ajedrez a nuevos públicos y fortalecer su presencia en la comunidad. Además de la actividad sobre los tableros, la iniciativa apunta a recuperar un espacio para el encuentro entre jugadores y a darle mayor visibilidad a una disciplina que tiene una importante tradición deportiva y educativa.

Un reconocimiento institucional

El torneo también contará con un respaldo institucional: en los próximos días será declarado de Interés Municipal y de Interés Provincial, dos reconocimientos que destacarán la relevancia de la propuesta y su aporte a la promoción del ajedrez.

La elección del Concejo Deliberante como sede le dará un marco particular a la competencia, que busca trascender lo estrictamente deportivo y consolidarse como una actividad de interés para la comunidad.

De esta manera, el ajedrez volverá a tener protagonismo en un escenario institucional, con una propuesta que apunta a recuperar una experiencia poco habitual en la ciudad y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la disciplina.

La iniciativa se suma a los esfuerzos por impulsar espacios de participación y difusión deportiva, con el objetivo de acercar el ajedrez a más personas y promover su práctica en distintos ámbitos.