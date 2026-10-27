La Justicia abrió una nueva causa contra Flavio Bolsonaro, en medio de la polémica por un supuesto plan de fuga

La causa se suma a la investigación por presunto lavado de dinero. Se habla del fuerte apoyo de Estados Unidos al candidato liberal.

La Corte Suprema de Justicia de Brasil abrió una nueva causa contra Flavio Bolsonaro , en medio de una investigación y especulaciones por un supuesto plan de escape hacua Estados Unidos.

Esta martes se conoció que la nueva causa es por "articular con el gobierno de Estados Unidos para una injerencia extranjera en las elecciones".

La investigación menciona al vicepresidente estadounidense J.D.Vance como uno de los protagonistas de esta operación que implicaría el financiamiento irregular de la campaña y la manipulación en redes sociales.

El juez del Supremo, Flávio Dino, se basa en las denuncias sobre una presunta financiación del lobby estadounidense Rockbridge Network.

Según reveló el diario Folha de Sao Paulo, la investigación se va a concentrar en "sospechas de tratamiento desigual por parte de Meta y el supuesto aporte de Estados Unidos por parte del lobby Rockbridge".

"Necesario determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría la supuesta contraprestación", ya que los recursos minerales pertenecen al país y "su explotación depende de la autorización o concesión otorgada en interés nacional", establece el documento judicial.

La sospecha es que habría manipulado el algoritmo para favorecer y dar más visibilidad a los contenidos de la campaña de Flávio Bolsonaro, derrotado este domingo en las urnas.

Esto incluso fue denunciado por Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) durante la campaña, luego de que varios usuarios indicaran que la empresa limitó el alcance de contenidos sobre el candidato del PT, que Instagram no mostraba su cuenta en búsquedas y que su IA trataba a los candidatos de forma desigual.

La Justicia le sacó los pasaportes diplomáticos a Bolsonaro

La Policía Federal brasileña (PF) investiga si Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y desplegó controles en inmediaciones de su casa para determinar su paradero y cancelaron sus pasaportes diplomáticos.

Los agentes revisan además los registros de los pasos fronterizos y los vuelos internacionales, mientras crecen las dudas sobre donde se encuentra.

Según informó Folha de S.Paulo, los investigadores están rastreando los puntos de entrada y salida del país para comprobar si el senador abandonó Brasil.

Un avión fue retenido en Iguazú: sospechan que Bolsonaro era uno de los pasajeros

Este martes temprano por la mañana, un avión privado de la empresa Baires Fly quedó retenido este martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde debía iniciar un viaje a Estados Unidos. La sospecha es que uno de sus pasajeros iba a ser Flávio Bolsonaro, que tiene prohibido salir de Brasil.

La aeronave llegó desde Buenos Aires y tenía previsto embarcar a cuatro pasajeros, con una tripulación de dos comandantes y una azafata. El plan de vuelo fue cancelado y no está confirmado que el senador fuera a abordarla; Rogério Marinho, coordinador de su campaña presidencial, negó que saliera de su país.

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, pagará u$s 1000.

La orden, dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, se basa en posibles maniobras de blanqueo de dinero y evasión de divisas.

Bolsonaro ha negado las acusaciones y denunció la medida como un intento de intimidación política, calificándola como una señal de que la democracia brasileña se ha quebrado.

La prohibición de salir del país se produce en medio de varias investigaciones, incluyendo una vinculada al abogado Willer Tomaz, sospechoso de lavar millones de dólares a través de plataformas de apuestas, y otra sobre la financiación de una película biográfica de su padre, por la cual se analiza su participación en negociaciones con un exbanquero. Bolsonaro conserva su banca de senador hasta febrero de 2027.