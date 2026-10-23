Se trata de una práctica ancestral que, sin dudas, incluye variados ejercicios que resultan beneficiosos para cuidar el corazón .

El ejercicio clave para cuidar el corazón: ni caminar ni correr, se necesita solo una colchoneta en tu living

Entre los ejercicios más comunes indicados para cuidar el corazón y mejorar la circulación sanguínea pueden enumerarse, entre otros, los de caminar a paso ligero , correr, nadar, andar en bicicleta o bien el de saltar la cuerda. Sin embargo, esta práctica ancestral sin dudas que contribuye -y mucho- a la salud cardíaca . ¿De cuál se trata?

Otro grupo de ejercicios que ayudan a cuidar la salud del corazón involucra a aquellos incluidos en entrenamientos de resistencia -o trabajos de fuerza -, entre los que pueden destacarse pesas libres (como mancuernas, pesas de mano o barras), bandas de resistencia o ejercicios de resistencia corporal como flexiones o sentadillas.

El ejercicio clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación es el yoga , una práctica ancestral que presenta numerosos beneficios en procura de la salud cardíaca .

Algunos ejercicios que ayudan a cuidar la salud del corazón involucran a aquellos incluidos en entrenamientos de resistencia -o trabajos de fuerza.-

El doctor Hugh Calkins -director del Servicio de Arritmias Cardíacas del hospital Johns Hopkins (Estados Unidos)- señaló que “numerosos estudios demuestran que el yoga beneficia muchos aspectos de la salud cardiovascular". El galeno señaló que “en los últimos cinco años, aproximadamente, se ha producido un cambio importante en el número de cardiólogos y otros profesionales que reconocen que estos beneficios son reales”.

En líneas generales, el yoga consiste en una actividad que combina mente y cuerpo, que involucra realizar una serie de posturas y ejercicios de respiración para mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la relajación. Esta práctica ancestral presenta decenas de modalidades y otras que se centran en distintos aspectos, como la tonificación, el fortalecimiento muscular o la meditación.

¿Cuáles son los beneficios que la práctica del yoga le aporta a la salud cardíaca?

Entre algunos de los beneficios para cuidar el corazón y mejorar la circulación que la práctica del yoga aporta, se pueden mencionar a los siguientes:

Reduce el estrés: el yoga contribuye a relajar el cuerpo y la mente. El estrés emocional puede desencadenar una serie de efectos físicos, como la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que estrechan las arterias y aumentan la presión arterial.

contribuye a relajar el cuerpo y la mente. El estrés emocional puede desencadenar una serie de efectos físicos, como la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que estrechan las arterias y aumentan la presión arterial. Reduce la presión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre: es un ejercicio provechoso para mejorar el estilo de vida. Calkins afirmó que “un estudio ha demostrado que las mediciones sanguíneas y la circunferencia de la cintura -un indicador de enfermedad cardíaca- mejoraron en adultos de mediana edad con síndrome metabólico que practicaron yoga durante tres meses”.

provechoso para mejorar el estilo de vida. Calkins afirmó que “un estudio ha demostrado que las mediciones sanguíneas y la circunferencia de la cintura -un indicador de enfermedad cardíaca- mejoraron en adultos de mediana edad con síndrome metabólico que practicaron durante tres meses”. Ayuda a dejar de fumar: la práctica del yoga también les proporciona las herramientas necesarias a aquellas personas que buscan dejar de fumar.

también les proporciona las herramientas necesarias a aquellas personas que buscan dejar de fumar. Al centrarse en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente, el yoga también contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y a aumentar la capacidad pulmonar.

El ejercicio clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación es el yoga, una práctica ancestral que presenta numerosos beneficios en procura de una salud cardíaca.

¿Cuáles son los tipos de yoga modernos más frecuentes?

Según el sitio especializado The Yoga Class, los tipos de yoga modernos más frecuentes en la actualidad son los siguientes: