Mapa del tiempo en Neuquén EN VIVO: cómo siguen la lluvia y el viento

Seguí el mapa interactivo en tiempo real con el avance de nubes, lluvias y ráfagas de viento en Neuquén según la AIC y el SMN.

El mapa que muestra el avance de las nubes, la lluvia y el viento en Neuquén.

Las nubes y las lluvias vuelven a decir presente en Neuquén y el período de inestabilidad meteorológica continuará en las próximas horas.

Neuquén se prepara para un período de condiciones meteorológicas complejas, con tormentas intensas, crecidas repentinas y dificultades para acceder a distintas localidades. Desde el Gobierno provincial advirtieron que el fenómeno de El Niño podría agravar este escenario durante los próximos meses y remarcaron la necesidad de reforzar la prevención y los planes de evacuación en todo el territorio.

Para este lunes, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa para la capital "lluvias débiles y dispersas" durante todo el lunes. La máxima será de 20 grados y por la noche la temperatura bajaría hasta los 6 grados. El viento soplará del noreste, con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora, y la presión atmosférica caerá a 1010 hPa, un indicio de inestabilidad.

Claudio Espinoza

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 20 una alerta amarilla por tormentas para la tarde en la Confluencia y en el resto de la región este, y también en el centro y norte de la provincia.

El nivel amarillo indica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". El martes tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18.

Las recomendaciones habituales del SMN para este nivel de alerta son evitar salir durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o cables, asegurar objetos sueltos en patios y balcones, y revisar desagües y canaletas para que no se tapen. También piden no circular por calles anegadas ni cruzar cauces o cañadones con agua.

Mapa de las nubes, la lluvia y el viento en Neuquén

A través de este mapa interactivo, se puede visualizar en tiempo real el avance de las ráfagas de viento, las nubes, la lluvia y la tormenta en Neuquén. En el extremo superior del margen derecho, el usuario puede seleccionar qué capa climática desea observar. Debe hacer click en el símbolo redondo amarillo y se desplegará el panel de opciones.

Por otra parte, en el margen inferior, la plataforma permite mostrar una proyección a futuro, con solo hacer click en el botón "play" ubicado a la izquierda.