Semana con lluvia y alerta en Neuquén: cuándo llega y cuál será el peor momento

La lluvia continuará con fuerza durante estos días en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo para este lunes, vigente para todo el territorio provincial.

La ciudad ingresa en una semana caracterizada por el paulatino deterioro de las condiciones meteorológicas, marcado por el ingreso de aire húmedo desde el noreste, la formación de tormentas eléctricas y la llegada de una masa de aire frío hacia el tramo final del período.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas , para este lunes 19 de octubre durante el día, se esperan lluvias débiles y dispersas, con una temperatura máxima que alcanzará los 20°C, bajo la presencia de vientos del noreste a 29 km/h y ráfagas que soplarán a 39 km/h. Hacia la noche se mantendrá el cuadro de lluvias débiles y dispersas, mientras el termómetro descenderá hasta los 7°C y el viento desde el noreste alcanzará los 30 km/h, registrando ráfagas de 43 km/h.

Sebastián Fariña Petersen

El alerta amarillo del SMN está vigente para toda la provincia durante este lunes. "El área de alerta será afectada por lluvias de variada intensidad con probabilidad de tormentas embebidas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local", indica el organismo nacional.

La advertencia para Neuquén capital y el peor momento de la lluvia se dará durante la tarde y la noche.

Sigue la lluvia toda la semana

El martes 20 continuará con inestabilidad. El día transcurrirá con precipitaciones en forma de lluvias débiles y dispersas, una máxima estimada en 19°C y vientos del noreste a 24 km/h con ráfagas de 29 km/h. Por la noche las condiciones seguirán inestables, con una temperatura mínima de 7°C, vientos del noreste a 16 km/h y ráfagas sostenidas de 28 km/h.

El punto más crítico del fenómeno meteorológico se presentará el miércoles 21 de octubre, día para el cual se anuncian tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante el día, con probabilidad de ocasional caída de granizo. La máxima alcanzará los 19°C y estará acompañada por vientos del este a 20 km/h con ráfagas de 28 km/h. Por la noche persistirán las malas condiciones, con lluvias y chaparrones aislados, registrándose una mínima de 6°C y un incremento significativo en la velocidad del viento del sudeste, que soplará a 37 km/h con ráfagas de 49 km/h.

Sebastián Fariña Petersen

Para el jueves 22 se prevé el ingreso de una masa de aire polar sobre la región, acentuando las precipitaciones y provocando un marcado descenso térmico. Durante el día se aguardan lluvias y chaparrones continuos con una máxima que no superará los 15°C, vientos del este a 38 km/h y ráfagas de 46 km/h. Durante la noche se mantendrá el ambiente inestable con una temperatura mínima de 3°C, vientos del sudeste a 12 km/h y ráfagas de 31 km/h.

Finalmente, de cara al fin de semana, el viernes 23 marcará una paulatina estabilización del tiempo. El día se presentará con cielo cubierto y una temperatura máxima que se recuperará paulatinamente hasta los 17°C, con vientos del este a 20 km/h y ráfagas suaves de 22 km/h. La jornada culminará con una noche de cielo cubierto, una mínima de 7°C y vientos del este a 15 km/h con ráfagas de 25 km/h, anticipando una paulatina mejora en las condiciones climáticas de cara al próximo fin de semana.