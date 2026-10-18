Se pinchó todo con el pronóstico en Neuquén: doble alerta amarilla por tormenta y lluvias

El sol que este domingo ilumina a Neuquén en pleno Día de la Madre tiene fecha de vencimiento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla que se extiende sobre buena parte de la provincia y que, en la Confluencia, se divide en dos tramos: lluvias para la noche de este lunes y tormentas para la tarde del martes.

El aviso llega después de varias jornadas de cielo encapotado y en medio de una primavera atípica, signada por el fenómeno de El Niño , que ya trajo varias alertas en lo que va de octubre.

Según el sistema de alertas por área del SMN, la zona de Confluencia, el este de Añelo , el este de Pehuenches y Picún Leufú están bajo alerta amarilla por lluvias durante la noche del lunes 19 .

Más al oeste, la alerta empieza antes. En el este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches y el sur de Minas, la alerta amarilla por lluvias rige desde la tarde del lunes. Para esa zona, el organismo además emitió una advertencia por tormentas que va desde el mediodía del lunes hasta la mañana del martes.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa para la capital "lluvias débiles y dispersas" durante todo el lunes. La máxima será de 20 grados y por la noche la temperatura bajaría hasta los 6 grados. El viento soplará del noreste, con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora, y la presión atmosférica caerá a 1010 hPa, un indicio de inestabilidad.

Martes: tormentas por la tarde

El segundo tramo llega el martes 20. El SMN fijó una alerta amarilla por tormentas para la tarde en la Confluencia y en el resto de la región este, y también en el centro y norte de la provincia.

El nivel amarillo indica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". El martes tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18.

Las recomendaciones habituales del SMN para este nivel de alerta son evitar salir durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o cables, asegurar objetos sueltos en patios y balcones, y revisar desagües y canaletas para que no se tapen. También piden no circular por calles anegadas ni cruzar cauces o cañadones con agua.

Un domingo para aprovechar

Mientras tanto, el domingo ofrece la última ventana de buen tiempo. El SMN prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 21 por la tarde. El viento se intensificará con el correr de las horas: del norte, entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50, y con la posibilidad de chaparrones aislados por la tarde (entre 10 y 40 por ciento de probabilidad). Para los festejos del Día de la Madre al aire libre, el mediodía aparece como el mejor momento.

Omar Novoa

Después de la alerta, el extendido del SMN muestra que las máximas seguirán bajando: 16 grados el miércoles y apenas 14 el jueves, la jornada más fría de la semana. Recién el sábado volvería a subir, a 19 grados.

Este patrón de cielos grises, lluvias frecuentes y temperaturas por debajo de lo habitual para octubre tiene una explicación. El SMN advirtió en su pronóstico trimestral que El Niño se está intensificando y que la primavera sería más lluviosa y más fría que lo normal en buena parte del país.

Neuquén ya lo sufre: en las últimas semanas hubo alertas por lluvias, tormentas y viento, con advertencias incluso por posibles crecidas en cañadones y cauces. Las de este lunes y martes se suman a la lista.