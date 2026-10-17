Covunco desbordado: evacuados, casas bajo agua y un rescate de niños con el Unimog del Ejército

El arroyo tuvo una crecida sorpresiva durante esta madrugada y puso en vilo a los parajes El Puente y Covunco Abajo. Hubo dos menores evacuados, una criancera asistida y familias con el agua adentro de sus casas.

El Arroyo Covunco volvió a mostrar su cara más brava. Durante la madrugada de este sábado, sin que hubiera lluvias en la localidad, un violento golpe de agua proveniente de la cordillera neuquina aumentó considerablemente su caudal y provocó inundaciones en zonas ribereñas de El Puente y Covunco Abajo.

El operativo se activó de madrugada tras la alerta de vecinos al COE Regional y en la mañana se constituyeron en el lugar todas las fuerzas.

"Se tuvo que proceder a la evacuación de dos personas que, si bien no tenían riesgo de vida, se hizo por pedido de la familia y al solo fin de proteger su integridad física. Fue una acción meramente preventiva", confirmó a LM Neuquén el jefe de la Comisaría 34, Comisario Iván Flores Melo.

Se trata de dos adolescentes de 13 y 14 años que fueron puestos a resguardo en un lugar seguro. Según pudo saber este diario, el monitoreo del caudal continuará durante toda la jornada.

El rescate que se vio en el lugar: una criancera sin víveres y el Unimog 4x4

Según se pudo presenciar en el lugar de los hechos, donde este diario realizó la cobertura periodística, se montó un operativo de asistencia a una pobladora rural que había quedado aislada, sin agua ni víveres.

La mujer vive en un puesto más alto, pero había bajado a la zona inundable y no pudo regresar. Tal como se pudo observar, el personal debió cruzar la zona anegada para que pudiera adquirir provisiones y luego ser reintegrada a su domicilio.

En el lugar se pudo ver en acción a los nuevos vehículos de la última adquisición del Ejército Argentino: los camiones Mercedes Benz Unimog 4x4, mucho más modernos y con mayor capacidad para este tipo de acciones en terreno anegado, que permitieron ingresar donde otros móviles no podían. El operativo fue coordinado entre Bomberos de Mariano Moreno, Defensa Civil, el RIM 10 y Policía. Entre los efectivos involucrados en el operativo, se vio también al segundo jefe del RIM 10, el Mayor Daniel González Melo y miembros del gabinete de la municipalidad de Mariano Moreno.

Videos exclusivos: "Me llega más alto que la rodilla" y "El agua entró a la casa"

LM Neuquén accedió a una serie de videos de primera persona que grafican el dramatismo que vivieron los vecinos. Son testimonios crudos, grabados por los propios protagonistas mientras el agua avanzaba.

En uno de los registros, un vecino del paraje El Puente muestra cómo cruza su tranquera con el agua más arriba de la rodilla: "Mirá acá mi tranquera ahora, me llega más alto que la rodilla. Mirá acá el cruce que está fuerte, y no sabés qué fría". Atrás, todo su callejón está convertido en un río marrón.

Otra secuencia muestra la casa de Inés, en Covunco Abajo. El patio, la quinta, el jardín y el horno de barro están bajo 30 centímetros de agua chocolatosa. La protagonista es su gata, "La Michina", que quedó aislada y tuvo que trepar al techo de un quincho y luego a un árbol para no ahogarse. "Pobrecita, está sin comer, tiene el agua a la altura de la entradita", re lata quien filma.

El momento más desesperante lo aporta otra familia, en El Puente. En el video se ve su casa de ladrillo con el agua ya adentro, el auto blanco semi tapado y a la familia tratando de salvar garrafas, muebles y bolsas. "Así estamos acá, tratando de salvar algunas cosas. El agua entró a la casa y acá todavía no ha llegado nadie", dice el vecino con impotencia. El perro también busca refugio entre el agua.

El cuarto video, el del golpe de agua, muestra el origen: el Covunco furioso, con olas, espuma y arrastrando ramas. Y el último video confirma el corte total de la Ruta Provincial 14: el puente metálico de El Puente, vital porque une el centro con el norte vía Bajada del Agrio y Ruta 40, al límite, con el agua a centímetros del tablero de madera. Sobre él, la camioneta de Bomberos Mariano Moreno (Central 25) cruza con lo justo, mientras la cinta de peligro impide el paso de todo vehículo que no sea de emergencia.

Ruta 14 cortada y luz en evaluación

Melo confirmó que la Ruta 14 está intransitable desde las 9 de la mañana. Hay un puesto policial con Tránsito municipal que no permite el ingreso.

En paralelo, operarios del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizan una evaluación para verificar si el suministro eléctrico pone en peligro a los moradores y definir si se corta el servicio. Por el momento, se observa una leve bajante del nivel del agua.

La historia que se repite: la familia Siena y la tragedia de 1975

La crecida de hoy vuelve a poner en el centro a la histórica familia Siena, la más perjudicada por los desbordes del Covunco.

El antecedente más devastador es el del 11 de marzo de 1975, cuando una tormenta repentina arrasó El Puente. El agua alcanzó la altura de las ventanas y destruyó por completo los bienes de los vecinos. La familia Siena lo perdió todo y tuvo que ser asistida a caballo por personal de la Comisaría 34.

Hoy, sus descendientes volvieron a ser protagonistas de una jornada de intensidad. Según pudo observar este medio desde la otra orilla, el agua pasó por el frente de la vivienda de Oscar Siena, pero a diferencia de aquella vez, no llegó a ingresar a su propiedad. El susto, sin embargo, fue el mismo.

El operativo continúa y piden a la población comunicarse al 101 o a Bomberos de Mariano Moreno ante cualquier emergencia y mantenerse a distancia prudencial de la zona ribereña.

Crecida del Covunco

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