Restricción total en todas las rutas de Neuquén: desde qué hora son los cortes

La medida se dispuso ante las alertas de lluvia vinculadas a El Niño. Varios sectores están anegados por el cruce de fuertes correntadas.

Este miércoles se decretó una restricción total de circulación en todas las Rutas Nacionales de la provincia de Neuquén a causa del complejo panorama por las condiciones climáticas. El corte preventivo rige para todo tipo de vehículos desde las 20:00 horas de este jueves hasta las 06:00 del viernes 23 de octubre. La restricción fue tomada por el Comité de Emergencia y así lo dio a conocer la Secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortíz Luna.

Según el comunicado oficial emitido por Vialidad Nacional , emitido a las 16:45, la medida responde a las alertas amarilla y naranja por precipitaciones que afectan la región, asociadas al fenómeno natural "El Niño" .

Las autoridades aclararon que la restricción tiene carácter estrictamente preventivo, con el objetivo de reducir riesgos para los usuarios de las rutas y optimizar los recursos operativos disponibles ante las condiciones climáticas adversas.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación y seguir las recomendaciones vigentes ante situaciones de mal tiempo. Para consultar el estado de las rutas en tiempo real, el organismo habilitó el sitio www.argentina.gob.ar/rutasnacionales y la línea de atención al usuario 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

El período de mayor intensidad se espera entre la tarde de este jueves y el viernes, principalmente en las regiones centro norte, centro sur, Vaca Muerta y Limay. En el resto de la provincia también se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, con condiciones que podrían extenderse durante todo el fin de semana.

La alerta meteorológica contempla posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadones, deslaves, derrumbes, caída de árboles e interrupciones en las vías de comunicación terrestre. También podrían registrarse cortes de servicios.

Se recomienda evitar los desplazamientos por rutas y caminos, salvo por motivos de emergencia, y permanecer en lugares seguros mientras persistan las condiciones adversas.

En tanto, se solicitó suspender actividades al aire libre las actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por la alerta. Comprende propuestas educativas y recreativas, eventos de concurrencia masiva y cualquier actividad que implique exposición.

Se solicita a la población mantenerse alejada de árboles, postes, cables y ventanas, asegurar que la carga de sus celulares y seguir las actualizaciones difundidas por los canales oficiales.