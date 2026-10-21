Pasajeros varados y tensión en Aeroparque por un vuelo a Neuquén que nunca salía

Tras seis horas de espera e incertidumbre, decenas de viajeros increparon al personal de la aerolínea. Muchos iban a participar de la AOG Patagonia.

Después de tolerar más de 6 horas de demora, los pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Neuquén increparon al personal de la empresa en Aeroparque por la falta de respuestas. Aunque veían que el resto de los vuelos de la compañía cumplían con los horarios pautados, su viaje seguía suspendido por "el vencimiento de la tripulación".

El avión, que debía despegar este miércoles por la mañana desde Buenos Aires, no salió de la terminal aérea por una reglamentación que impide que los pilotos y la tripulación pasen demasiadas horas en el aire. Al registrar el "vencimiento de la tripulación", la compañía optó por demorar el embarque de ese avión para esperar la llegada de personal nuevo, lo que dejó a los pasajeros en un contexto de incertidumbre durante horas.

Los pasajeros neuquinos que regresaban desde Buenos Aires a la capital provincial se lamentaron por la situación y afirmaron que la compañía les respondía con evasivas o información falsa.

Se trata del vuelo AR1642 que tenía el horario de salida previsto para las 11:25, pero a la tarde de este miércoles todavía no había despegado de Aeroparque. Mientras tanto, otros servicios hacia Neuquén - como los vuelos AR1646 de Aerolíneas Argentinas y W3171 de Jetsmart- hicieron la ruta sin inconvenientes.

"Apenas tengamos la información, la vamos a dar. No tengo un plazo estimado para darles", les explicaba una empleada de la aerolínea en la zona de embarque de Aeroparque, en Buenos Aires, donde decenas de pasajeros reclamaban por la extensa demora.

Entre los pasajeros se contaban muchas personas que viajaban a Neuquén para ser parte de la última jornada de la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, que congregó a miles de visitantes y empresas expositoras en el espacio Duam, a escasos metros del aeropuerto.

Una de las pasajeras afectadas informó a LM Neuquén que la aerolínea decidió designar un piloto de otro vuelo para poder hacer el viaje. Aunque los usuarios ya habían subido al colectivo para trasladarse por la pista de despegue hasta su avión, el vehículo se frenó porque el comandante había recibido nuevas órdenes y no iba a comandar el vuelo hacia Neuquén.

En medio de la incertidumbre, los pasajeros reclaman por una respuesta para poder llegar hasta la capital neuquina, donde muchos tienen actividades programadas. Por el momento, aguardan en la terminal aérea para embarcar cuanto antes el vuelo demorado.