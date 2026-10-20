Rescataron a una vaca que había quedado atrapada en el barro dentro de un cañadón

El animal se encontraba exhausto por la cantidad de horas que permaneció en el lugar, próximo a Rincón de los Sauces.

Una vaca fue rescatada tras quedarse atrapada en un cañadón de barro.

Una vaca pudo ser rescatada gracias a la buena voluntad de un viajante que la vio y avisó como al personal de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces que intervino para sacarla del barro. El hecho tuvo lugar en la noche de este lunes en un cañadón donde el animal permaneció durante horas hasta que pudo ser, finalmente, rescatado.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rincñon de los Sauces informaron que intervinieron ayer a las 22.30 tras ser alertados por un viajante sobre un animal atrapado en un cañadon próximo a la Ruta 6 camino a Buta Ranquil.

El bombero Ricardo Reyes relató a LM Neuquén que salieron en una dotación hacia el lugar, distante a unos 30 kilómetros de la localidad petrolera hasta dar con el animal que se encontraba a unos 50 metros del camino.

Dijo que las referencias que recibieron hasta dar con el animal era que debían tomar la Ruta 6 con dirección a El Portón, o bien entrar por Pata Mora, a 10 kilómetros en dirección a El Portón.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

“Procedimos a realizar trabajos de extracción hasta lograr liberar al animal que llevaba muchas horas en esa posición”, sostuvo Reyes.

El animal salió, con la ayuda de los bomberos, exhausto. No obstante, pudo ponerse de pie.

Quién es el propietario del animal

El bombero aseguró que “la vaca no estaba marcada, tampoco apareció ningún dueño a reclamarla”. En total, “nos demanadó unos 40 minutos para poder hacer el recate”.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Explicó que los puestos que están alrededor, se encuentran muy retirado de donde estaba la vaca. “No encotramos ningún otro animal cerca, ni en el transcurso del recorrido

desde y hasta la localidad”, cerró.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Exitoso rescate: había caído en una excavación

Hace unos 15 días, bomberos también rescataron a un animal. Fue a través de una llamada de urgencia al Centro de Operaciones Policiales que motivó un operativo de rescate para un perro que había quedado atrapado en una excavación. El episodio ocurrió el pasado 4 de octubre en Plottier con resultado exitoso.

Una mujer llamó al COP y efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en el domicilio en el sector de Aldeas del Sur, donde se encontraron con un perro golden retriever dentro de una excavación para una instalación de gas, mientras aullaba intentando salir.

La mujer manifestó haber escuchado ruidos afuera de su vivienda cuando, al salir, observó al animal atrapado. Frente a esta situación, personal policial utilizó lingas y una faja para retirar cuidadosamente al perro del lugar.

Una vez puesto a salvo, se constató que el animal no presentaba lesiones. "Son casos aislados estas situaciones" indicó a LM Neuquén la comisario Verónica Rinaldi.