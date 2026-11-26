La corriente del río las desplazó hacia un sector donde no podían avanzar. Personal de Náutica intervino y logró llevarlas hasta la costa sin que sufrieran lesiones.

Una salida de remo terminó en un operativo de rescate en la zona de calle Solalique, luego de que un grupo de mujeres tuviera dificultades para continuar su recorrido por uno de los brazos del río. La fuerza de la corriente las desplazó hacia un sector con ramas, donde quedaron atrapadas y necesitaron asistencia para salir.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 19:45, cuando personal del área de Náutica acudió al lugar para intervenir. Las remeras no podían avanzar con normalidad debido a las condiciones del agua y a los obstáculos que encontraron en el sector.

Los trabajadores lograron asistirlas y trasladarlas hasta la costa, donde quedaron a la espera de ser retiradas. El procedimiento se desarrolló sin mayores complicaciones y ninguna de las mujeres sufrió lesiones.

Según se informó, todas contaban con chalecos salvavidas al momento del incidente. Este elemento de seguridad fue fundamental durante la situación, ya que permitió que permanecieran protegidas mientras aguardaban la intervención del personal especializado.

Las recomendaciones para evitar accidentes en el río

Después del rescate, desde el área de Náutica insistieron en la importancia de tomar precauciones antes de realizar actividades recreativas en el agua. Entre las principales recomendaciones, remarcaron la necesidad de contar con el acompañamiento de un instructor o profesor que conozca las condiciones del río y pueda orientar a quienes practican remo.

También advirtieron sobre los riesgos de salir en horarios inadecuados y de realizar este tipo de actividades sin supervisión.

La presencia de ramas, los cambios en la corriente y las dificultades para maniobrar pueden complicar una salida que, en principio, parece sencilla. Por eso, contar con el equipamiento correspondiente no es la única medida necesaria: también resulta importante conocer el recorrido, evaluar las condiciones del agua y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Otro dramático rescate en el río Limay

Un cabo de la Policía de Neuquén fue un inesperado héroe al rescatar a un padre e hijo cuando se encontraba disfrutando de su franco, que coincidió con el feriado de este último lunes, a la vera del río Limay.

Se trata del cabo Nicolás Vásquez, que trabajaba en el Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Neuquén, quien estaba junto a su familia en el balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande) uno de los más visitados de la ciudad.

“Estaba disfrutando de la tarde en el río Limay con mi familia y observo una situación de riesgo en el agua con un menor aproximadamente de 6 años, el cual estaría en peligro de ahogarse”, relató el bombero.

Claudio Espinoza

Ni lo dudo, rápidamente tomo intervención e ingreso a las aguas del río, en un sector que se llama espigón. “Procedí a hacer un rescate con técnica y maniobras de escuela logrando llegar al menor y sacarlo a la orilla”, contó Vásquez.

Ni bien rescató al pequeño, se dio cuenta de que también se encontraba en ese sector del río Limay el padre con riesgo de ahogamiento. Se arrojó nuevamente al cauce y también pudo rescatarlo. De esta manera, con su iniciativa logró sacarlos del agua a ambos.