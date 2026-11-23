Gendarmería realizó el operativo junto a guardaparques y brigadistas. Se trataba de trabajadora que cumplía funciones en la zona de domos.

Rescataron a una mujer que se descompensó a 2.100 metros de altura en el volcán Lanín.

Una mujer que trabajaba en la zona de domos del volcán Lanín debió ser rescatada luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba a gran altura. Debido a su delicado estado de salud, se organizó un operativo de emergencia para asistirla y trasladarla hasta un centro médico.

El pedido de auxilio fue recibido durante la noche del domingo por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), que alertó sobre la situación de la trabajadora. La mujer presentaba fuertes dolores abdominales y escalofríos, por lo que necesitaba atención médica.

Tras recibir la comunicación, efectivos del Grupo Especial en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 33 San Martín de los Andes de Gendarmería Nacional, comenzaron las coordinaciones para llevar adelante el rescate.

El operativo se puso en marcha a las 5 de la mañana de este lunes. Una patrulla motorizada de Gendarmería inició el ascenso hacia el volcán Lanín y logró llegar hasta las inmediaciones del refugio, ubicado a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar.

Una vez en el lugar, los efectivos trabajaron en conjunto con brigadistas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y guardaparques de Parques Nacionales. Entre todos brindaron las primeras asistencias a la mujer y realizaron las tareas necesarias para estabilizarla antes de comenzar el descenso.

El rescate y la evacuación

Luego de completar la primera etapa de asistencia, los equipos iniciaron el descenso con la trabajadora para trasladarla por vía terrestre hasta la base del volcán Lanín. Allí aguardaba una ambulancia del hospital de Junín de los Andes, que se encargó de recibirla y trasladarla para que pudiera acceder a una evaluación médica especializada.

El procedimiento requirió la intervención coordinada de distintos equipos que trabajan en la zona de montaña, donde las condiciones de altura y las características del terreno pueden dificultar las tareas de asistencia y evacuación.

La rápida respuesta de Gendarmería, junto con los brigadistas y guardaparques, permitió concretar el rescate de la trabajadora y llevarla hasta un lugar donde pudiera recibir atención sanitaria.

Recomendaciones para evitar problemas en alta montaña

Pese a que en esta oportunidad se trató de una trabajadora que estaba cumpliendo funciones, desde los organismos de emergencia recordaron tanto a residentes como a turistas tomar siempre las siguientes precauciones antes de salir a caminar por los senderos:

Registrarse siempre: Completar el registro de trekking obligatorio antes de iniciar la marcha. Este trámite gratuito es fundamental para que los brigadistas sepan dónde buscar en caso de emergencia.

Chequear el pronóstico: El clima en la montaña es muy cambiante. Revisar el estado del tiempo antes de salir y suspender la actividad ante alertas de viento, lluvia o nubosidad baja.

Calcular los tiempos: Iniciar las caminatas temprano para asegurar el regreso con luz natural, teniendo en cuenta el ritmo de la persona más lenta del grupo.